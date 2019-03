Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér térségében öblítenek hétfőtől

A munkálatok alatt a 96/311-753 telefonszámon a Pannon-Víz Zrt. éjjel nappali diszpécser szolgálat hívható.

Hétfőtől Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér térségében néhány napig érdemes előre tartalékolni ivóvizet. Ezeken a településeken folytatódik a szigetközi vízhálózat tisztítás. A fehér ruhák mosása előtt célszerű ellenőrizni a víz átlátszóságát.A szakemberek az utóbbi hetekben Győrújfalutól kezdve utcáról utcára átöblítették a vízvezetékeket. Hétfőtől a fenti településeken fognak dolgozni.Dunaszegen a nappali órákban (8-tól 16 óráig ) nyomás ingadozás és átmeneti vízelszíneződés várható. Utcánként haladva sűrített levegővel mossák át a vízvezetékeket. Az apró légbuborékoktól fehéres színe is lehet a csapvíznek, ez kiengedve néhány perc alatt átlátszó lesz.Dunaszentpálon március 11-én hétfőn délelőttre érdemes vizet félretenni, mert amúgy ivóvizes tatálykocsiból juthatnak csak vízhez. Egy tűzcsap beépítése miatt rövid idejű vízelzárás lesz 8 órától 10 óráig.Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér területén március 11-én hétfőn és március 12-én kedden éjszaka (22 órától hajnali 4 óráig) víznyomás ingadozás és vízhiány várható. A településeken áthaladó főnyomóvezetéket fogják tisztítani.Az öblítések, vízvezeték tisztítások idején is fogyasztható az ivóvíz. A vas és mangán vegyületek barnára színezheti a vizet. Előfordulhat szürkés, fehéres szín is, ezt apró légbuborékok okozhatják.