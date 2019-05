Dunai hajókatasztrófa - A medvei híd alatt haladt el a Viking - videó, fotók

Pénteken reggel indult el Budapestről(utasaival együtt) a magyar határ felé.A Viking Sigyn dél körül ért Gönyűre, Vámosszabadira, majd Bősnél a zsilipelés után a nap második felében érte el Pozsonyt. A svájci felségjelzésű szállodahajó 64 éves ukrán kapitányát, az odesszai C. Yuriyt csütörtök este vették őrizetbe, s gyanúsítottként hallgatták ki a magyar rendőrök (aki ez ellen panasszal élt), miután a bizonyítékok érintettségére utaltak. A hajó már egy másik kapitánnyal hagyta el az országot – a vízi jármű méretét (135 méter hosszú) és erejét jelzi, hogy a medvei híd alatt elhaladva sérülést is alig láttunk rajta.A Viking Sigynen utazók egyébként arról számoltak be, hogy aki a hajójukról kevesen látták az ütközést, a több mint száz méter hosszú hajó fedélzetén nem is lehetett érezni.