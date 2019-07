Dráma Abdán - Skizofrén volt a bozótvágós támadó, nem engedte magát kezeltetni

Fotó: Bertleff András

„Vasárnap este hirtelen hatalmas ordítást, sikoltozást hallottunk a szomszédból, az egyik rendőr vérző fejét fogva rohant ki, menekültek a mentők (egyikük hátra, a kert irányába futott), majd a hátul lévő, társát védő járőr három golyót lőtt ki a fegyveréből" – ezt látta, hallotta a szomszédban az esettől mindössze pár méterre ülő Cseh Zakariás.Anya és fia lakott abban az abdai külterületen, hétvégi telkes soron álló házban az autópálya-felhajtótól nem messze, ahol (ahogy arról tegnapi számunkban tudósítottunk) vasárnap este a harmincas éveiben járó fiatalember egy bozótvágó karddal a fején sebesített meg egy rendőrt, ezután lőttek a járőrök a férfira. A házban lakó támadó belehalt sérüléseibe.A mentők kértek segítséget a rendőrségtől vasárnap este egy agresszív abdai beteg kórházba szállításához. A végül halálos incidenst az utcában élő Cseh Zakariás a szomszédból végignézte, végighallgatta.„Aznap délután áthívott a szemközti barátom egy kis sörözésre. Kerti székeken ültünk, beszélgettünk, néhány méterre a rendőrségi akciótól. Szinte megijedni sem volt időnk, annyira gyorsan történt minden. Minden előjel nélkül először azt vettük észre, hogy este hat óra körül mentőautó érkezik a házhoz. Azt hittük, valaki rosszul lett. Nem sokkal később egy járőrkocsi jött, két rendőr szállt ki belőle, s bement a házba.A következő percben aztán hatalmas ordítást, sikoltozást hallottunk, s az egyik rendőr a vérző fejét fogva rohant ki, menekültek a mentők (egyikük hátrafelé, a kert irányába futott), majd a hátul lévő, társát védő rendőr három golyót lőtt ki a fegyveréből – először egyébként azt hittük, a fiatalembernél volt fegyver, ő sütötte el a pisztolyt. Mi még ekkor is döbbenten ültünk kinn, hallottuk, amint a rendőr kérdezi az anyát: „Miért nem szólt, hogy kard van a fiánál?" „Honnan tudtam volna?" – hangzott a válasz, miközben az ájulás határán lévő anya sírva kérdezte: „Mit tettél, fiam?"Cseh Zakariás úgy tudja, nincs még két éve, hogy erre a hétvégi házas sorra költözött anya és fia Győrből, vélhetően családi okból kerestek új otthont. „A harmincas férfi zárkózott volt, soha nem köszönt, csak nézett maga elé, be sem mutatkozott. Szinte mindig gyalog indult a felüljáró felé, volt, hogy sörösdobozt láttam a kezében." A szemtanú megdöbbent az incidensen, sajnálja a történteket.Szabó Zsolt abdai polgármester nem ismerte a külső, hétvégi házas övezetben élő családot, úgy tudja, a rend-őrre támadó fiatalember nem is jelentkezett be a településre.A támadással szemközti házban lakó Nagy Károly épp kézilabdameccset nézett a tévében, amikor az eset történt. „A lövést hallva jöttem ki a házból. Nem tudtam, mi történt, csak a felfordulást láttam: alig volt kapcsolatunk a családdal, a fiú nagyon zárkózott volt" – mondta.a férfi és édesanyja egy éve költöztek a környékre, azért, hogy az akkor már húsz éve skizofréniával diagnosztizált fiának nyugodt környezetet teremtsenek. A támadó ugyanis nem engedte magát kezeltetni, annak ellenére sem, hogy a szülei mindent megtettek azért, hogy orvosi segítséget kapjon.– Próbáltuk rávenni, hogy kezeltesse magát, de nem akarta. Több orvosnál is jártunk, kérleltük, hogy fogadja el a segítséget. Amikor bevette a gyógyszereit, akkor minden rendben volt vele – mesélte a lapnak a férfi édesapja, aki megtört hangon hozzátette:– Szerettem a fiam, de nem tudok rájuk haragudni, én is így cselekedtem volna.A sérült rendőrt a mentők vasárnap este kórházba szállították, állapota stabil, nyolc napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett, megfigyelésre tartották csak benn a kórházban.A helyszínen a rendőrök még aznap a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség ügyészével késedelmet nem tűrő eljárási cselekményként szemlét tartottak és adatgyűjtést folytattak, amelynek eredményeként a nyomozó ügyészség július 15-én napján hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt nyomozást rendelt el, amelynek feladata a tényállás teljes körű felderítése.