DNS-vizsgálatra küldték a csavarokat - nyomoznak a keréklopások ügyében Győrben

A legpofátlanabbak akkora tolvajok, amikor a Mészáros Lőrinc utcában három autóról tizenkét kereket szereltek és vittek el egyetlen éjszaka alatt november közepén. "Mi sem úsztuk meg, a mi autónkról is ellopták a négy kereket. A rendőrségen feljelentést tettünk. Azt mondták, egész estés vadászatot tartottak az elkövetők, mert több bejelentést kaptak" – írta egy győri autós a közösségi médiában. Hasonló posztokkal volt tele a Facebook tavaly ősszel, mire a rendőrök erősítettek és elcsíptek egy keréktolvajt november 22-én.Az 52 éves győri gyanúsítottat a 81-es számú főúton, az M1-es autópálya lehajtója közelében. 4 darab Audi és 4 darab VW típusú autó kerekét találták a férfi kocsijában, aki nem tudott elszámolni rakományról. A nyomozás során újabb kerekek is előkerültek. A gyanúsított Győr mellett Csornán, Mosonmagyaróváron és a megyehatáron túl, Tatabányán és Komáromban is garázdálkodott. A rendőrök hat garnitúra kereket adtak vissza a tulajdonosoknak.Amikor a tolvaj letartóztatásáról több fotóval beszámoltunk, a kisalfold.hu Facebook-oldalán az egyik károsult megjegyezte: "a kocsimat a képen látható szerszámmal nem tudta volna felemelni". Mint ismert, egy kisteherautót is "megszabadítottak" a kerekeitől. A fehér furgon napokig vesztegelt téglákkal alátámasztva a Penny Gerence utcai parkolójában. Az egyszerű számolással megállapítható, hogy több kereket loptak el a tolvajok, mint amennyi előkerült.Igaz, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó ügyeletese kérdésünkre megerősítette: továbbra is tart a nyomozás. A rendőrség nem zárja ki, hogy újabb tolvajok kerülhetnek a hatóság látóterébe. Más forrásból származó információink szerint a győri térfigyelő kamerarendszer rögzített egy több tagú bandát az egyik lopás során. A tolvajok maszkot viseltek, így az azonosításuk nem vezetett eredményre. Jó hír: az elmúlt hetekben új károsultak nem jelentkeztek a rendőrségen, vagyis nem történtek lopások.Egyelőre nem lettek meg azok az alufelnik és gumiszettek, amelyeket Szél József Alfájáról első között szerelték le közel három hónapja. "120 ezer forintos kár ért. Cascóm nincs, biztosítóra nem számíthatok. A kerékcsavarokat, amelyeket a helyszínelők elvittek a tetthelyről, DNS-vizsgálatra küldték. Februárig meghosszabbították a nyomozást" – tudtuk meg Szél Józseftől.