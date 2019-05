Díszburkolat a Zechmeister utcán Győrben

Mostantól végig beton térkő burkolat fedi a Zechmeister utcát: a Bécsi kapu tér és Virágpiac közötti szakasz már korábban elkészült, pénteken a Virágpiactól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartó szakaszt adták át. Az eseményen Borkai Zsolt polgármester kiemelte, hogy az elmúlt években parkolókkal, új utakkal is gazdagodott és vált élhetőbbé a város.



A Zechmeister utca magas minőségű burkolattal újult meg, a rekonstrukció során igyekeztek minél több fát megtartani és közben újakat is ültettek. Fekete Dávid, a terület önkormányzati képviselője arról szólt, hogy az utca megszépülésével az egy évtizede elindult belvárosi rehabilitáció újabb állomásához érkezett. Prédl Antal, a beruházó győri útkezelő vezetője ismertette a számokat: a Strabag kivitelezésében, az önkormányzat 40 millió forintjából 1200 négyzetméter kapott díszburkolatot.



A költségeket csökkentette, hogy eredetileg az utat a Digi kábeleinek lefektetése miatt kellett feltörni és a visszaaszfaltozás költségeit a cég befizette az önkormányzatnak. A parkoló autókból ki- és beszállást könnyítendő az út szélét is leburkolták, a fákat pedig a nyáron vízáteresztő műgyantával veszik körül.