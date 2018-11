Díjeső a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőnek

A Média Építészeti díjat az egyik legrangosabb hazai építészeti szaklap, az Építészfórum hozta létre azzal a céllal, hogy a laikusok számára is megmutassa, közérthetővé tegye az elmúlt év legnagyobb magyar építészeti bravúrjait. 145 jelentkezőből először egy 4 fős nemzetközi előzsűri válogatta ki a finalistákat, megvalósult épület kategóriában 5 épületet. A vezető magyar sajtóorgánumok újságíróiból álló médiazsűri a Müpában tartott nagyszabású gálaesten végülis a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő H4 hajó szervízállás kezelőépületének ítélte oda a Média Építészeti Díjat.



Az épület az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van, és az Igazgatóság Közlekedés Operatív Program ill. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott kikötői infrastruktúra fejlesztési projektjében valósult meg.



Az Építőipari Nívódíj elnyerése kiemelkedő szakmai elismerés, melyet „szakma adományoz a szakmának". Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány által 19. alkalommal meghirdetett pályázaton a 2015-2017 között használatbavételi engedélyt kapott és nettó 100 millió forint beruházási értéket meghaladó építmények indulhattak, melyek mindegyike kimagasló műszaki és építészeti színvonalon valósult meg. Bírálati szempontként a beruházásban közreműködő megrendelő, tervező és kivitelező együttműködését is figyelembe vették. 8 kategóriában értékelte a bíráló bizottság a benyújtott pályázatokat. A komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ’Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése’ tárgyú projektjének ítélték oda az Építőipari Nívódíjat.



A hajó szervízállás kezelőépületünk nemzetközi téren is megmérettetik. A 2018. november 28-30. között Amszterdamban megrendezésre kerülő World Architecture Festival-on, a Transport - completed buildings kategóriájában versenyez 12 másik épülettel együtt, illetve a kortárs európai építészet legjobbjait felvonultató EUMies Award jelöltjei között is bemutatkozik.



"Ezek az elismerések figyelemre méltó sikert jelentenek. Igazgatóságunk, mint a projekt kedvezményezettje és megrendelője közösen dolgozott az SBS-KOMIR Kft.-vel, mint tervezővel, a Kikötő Konzorciummal, mint kivitelezővel és az EUROUT Kft.-vel, mint mérnök szervezettel a projekt sikeres megvalósításáért. Ennek meglett az eredménye, végül egy nagyszerű, a szakma által is elismert, díjazott létesítményünk lett" - írják a közleményben.