Digitális technológiai újdonságok az Innovációs Kiállításon Győrben a Széchenyi egyetemen

Negyvenkét kiállító standját kereshetik fel a látogatók a kreativitás börzéjén.

Április 10-én reggel nyolctól délután négyig várják a látogatókat a Széchenyi István Egyetem aulájában. A rendezvény az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 projekt támogatásával valósul meg.

Szórakoztatás, gasztronómia, versenysport, virtuális terek, tudományos vívmányok és digitális technológiai újdonságok. Olyan izgalmas területek, amelyekben egyaránt elmélyedhetnek az áprilisi Innovációs Kiállítás látogatói. Megtudhatják például, milyen is egy 3 dimenziós minimozi, hogyan lehet tölteni menet közben is az elektromos járműveket, milyenek a gépi látás technológiáját használó okoseszközök, hogyan készülnek a legfinomabb kézműves csokoládék, milyen egy holografikus IoT felügyeleti rendszer és mennyi meglepetés várhat ránk egy videó képeslapon.Azoknak is érdemes ellátogatniuk a Találmányi Vásárra, akiket érdekel a startup világ, van innovatív ötletük, de nem tudják, hogyan is kezdhetnének bele a megvalósításba: hasznos segítséget kaphatnak szakemberektől. A kísérő, „Ötletből üzlet" elnevezésű szakmai programból pedig kiderül, milyen egy innovátor DNS-e. Kerekasztal-beszélgetésre várják azokat, akik már innoválnak, és azokat is, akik innoválni szeretnének. Lesz „Design Thinking" workshop, és átadják a kiállítás szakmai és közönségdíját.Az egyetem, az Universitas-Győr Alapítvány és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. immáron tíz éve biztosít ideális helyszínt a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásárnak. A szervezésben partner a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ.A kiállításon bemutatkoznak a nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket elért hallgatói csapatok, az Arrabona Racing Team, a SZEnergy, a SZEngine és a SZEnavis egyaránt. Az egyetemi innováció területén a látogatók megismerkedhetnek a kis- és középvállalkozások felé nyitó Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központtal, a Maxwhere motorra épülő 3D VR terekkel, és a mosonmagyaróvári élelmiszertudományi karon kifejlesztett CandyFitt koffein és antioxidáns tartalmú cukorkával, amelynek még a csomagolása is ehető.