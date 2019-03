Digitális gazdaság - szakmai nap Győrben a kamarában

Az előadók olyan neves, országos és nemzetközi szinten is elismert szakemberek lesznek, akik naprakész információkkal szolgálnak majd az informatikai szektor, a vállalati működés vagy a robotika innovációiról, így az érdeklődő vállalatvezetők, szolgáltatók és menedzserek és egyetemi hallgatók számos területen gazdagodhatnak előremutató ismeretekkel.A konferencia programja kiemelten foglalkozik a régió és hazánk fiatal kutatóinak, innovatív induló vállalkozásainak fejlesztéseivel a YoungSpirit névre keresztelt szekció keretében. Többek között bemutatkozik Győr város egyik legdinamikusabban fejlődő megoldása a Ticket Ninja és az Event Radar Paris Noble előadásában, de soproni származású Farkas Rita és Andrássy Zoltán is elhozza hőtároló találmányát, mely jelentősen csökkentheti a fűtési költségeket a vállalatok és irodaházak esetében. Átütő orvostechnológiai kutatásával érkezik a Széchenyi István Egyetem hallgatója Vas Alexa Zsófia.A szekcióban két már nemzetközileg is jól ismert magyar digitális innovációról is szó lesz. Szili László, az Aeriu startup fejlesztője is előad, aki azon dolgozik, hogy drónok segítségével hatékonnyá tegye a logisztika és raktározás folyamatát – például az IKEA áruházakban is. Hasonló kaliberű nagyvállalati partnerekkel együttműködő jövőbe mutató vállalkozásról Kerényi Tamás fog beszélni, aki a Talk-A-Bot képviseletében érkezik a győri iparkamara előadótermében. A startup a már meglévő platformokra (például Messenger, Viber) alkalmazható chatbotokat fejleszt. Az előadásból az is kiderül, hogy a vállalatok hogyan juthatnak egy könnyen kezelhető, testreszabható eszközhöz, amin keresztül hatékonyabb lesz a jövőben az információáramlás.A Digitális Szakmai Napon a részvétel mindenki számára ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött - IDE kattintva regisztrálhat.