Cukiságbomba robban: beoltották a győri állatkert négy tigriskölykét - videó, fotók

Amikor utoljára mértük őket, akkor még csak 3-4 kiló körül voltak, most már 15-20 kilogramm között alakul a súlyuk. Eddig 50-60 bérletes látogató nézhette meg őket. Valaki próbált velük szelfizni, de arra azért figyeltek az emberek, hogy amit mondtunk nekik, azt betartsák, de ez természetesen óriási cukiságbomba volt számukra

- mondja dr. Bagó Bálint, a Xantus János Állatkert állatorvosa."Már rendesen kinőtt az összes foguk, és a karmaikat is használják, ezért több munkatársunk is nyugodtan állíthatja, hogy tudnak harapni és karmolni is. Egy-két szakadt nadrág is ezt bizonyítja".