Csillaggyermek született - új szobrot avattak Győrben - fotók

Fotók: Bertleff András

"Nem számít, hogy még mennyi hiányzik, kipótolom. Volt aki ingyen munkát, más nyersanyagot ajánlott fel, a tervezett költségvetésnél jóval több pénz gyűlt össze. A Csillaggyermek a jó szándékú győri polgárok, vállalkozók, képviselők és az önkormányzat összefogását hirdeti, s végső soron az édesanyák győzelmét – mondta avatóbeszédében Rózsavölgyi László Marcalváros II. önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke.Az alkotás ötlete Pozsgainé Szabó Erika óvónőtől származik, a képviselőt egy fogadóóra alkalmával kereste meg. Elmondta, hogy szeretné, ha Győrben emlékhelyet alakítanának ki, ahol az emberek leróhatnák kegyeletüket a meg nem született, illetve elhunyt gyermekek előtt. A nemes gondolatot a megvalósításig példás összefogás kísérte. Nem volt szponzor, aki ne állt volna az első szóra a kezdeményezés mellé. Egymás után csatlakoztak a cégek, képviselők, magánszemélyek, miközben Pozsgainé Szabó Erika több mint ezer aláírást gyűjtött."Akiknek a saját gyermeküktől kell elbúcsúzniuk, rendkívüli erőről tesznek tanúbizonyságot, amely minden tiszteletet megérdemel, és azt is, hogy kívánságuknak megfelelően legyen Győrben egy hely, ahol emlékezhetnek, ahol a nem érintett embertársak is fejet hajthatnak" – mondta avatóbeszédében Borkai Zsolt polgármester.Pozsgainé Szabó Erika meghatottan nyilatkozott a Kisalföldnek. Második gyermekét fájdalmasan korán veszítette el, s most hálával gondol mindazokra, akik segítették az emlékhely létrehozását, amely tompíthatja a gyászt.Lebó Ferenc lapunknak azt mondta: kihívás volt, hogy a hiányt kellett ábrázolnia. Alkotásában, amely a Csillaggyermek nevet kapta, az apa és az anya között egy gyermekalak körvonala határolja az űrt, a hiányt, amelyen át az eget, a napot, vagy épp a Szentlélek-templom tetején magasodó keresztet láthatjuk. "Ez az emlékhely arra szolgál, hogy gyógyítson" – tette hozzá.Rózsavölgyi Lászlótól megtudtuk: az emlékhelyre több mint 8,5 millió forint támogatás gyűlt össze – ebből félmillió pár ezer forintos felajánlásokból. Az eredetileg tervezett költségnél ez 1,5 millióval több. A fennmaradt összeget a környékére költik, fásításra, füvesítésre és padokra.