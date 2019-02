Csikvándi családnak a kazánnal az életük is felrobbant

A házaspár – Nagy Judit és férje, Csillag Ernő – nehéz öt éven van túl.

Kérni volt a legnehezebb, Nagy Judit szeme ennél a pillanatnál telik meg könnyel. Annyi mindenen van pedig túl, s a nehézségeket mind méltósággal viselte. A kazánjuk 2014-ben robbant fel, nem sokkal utána banális baleset történt. A kutyakölyök, amely akkor hozzájuk került, megmarta a lábát. Nem biztos, hogy a későbbi szövődmények egyértelműen az ekkor keletkezett sebbel függnek össze (öröklött betegség is lehet a háttérben), de sajnos tény, hogy az asszony lába fekélyes lett, s később térdtől amputálni kellett.Számos betegséget kapott aztán még az élettől, érszűkületet a végtagjaiban, köldöksérvet, hüvelynyálkahártya-daganatot, s hogy a bajt tetézzük, férje karja is megsérült – éppen az, amelyiket használja: a bal.A házaspárt tehát az ág is húzta, miközben a megrongálódott házat lépésről lépésre próbálták helyrehozni. A biztosító kevesebbet fizetett, mint amennyire számítottak, a gyógyszerköltségek pedig csak nőttek és nőttek. Az autót is meg kell javítani, ami náluk nem luxus, létszükséglet. Csikvándon élnek, de a háziorvosuk Gecsén rendel, ha oda elmegy a panaszával az asszony, akkor onnan a téti rendelőbe utalják be, s már azt is tudja (tapasztalatból), hogy utána a győri kórház következik. Ezt az utat kerekesszékkel nem lehet máshogy megtenni, csak autóval.A tüzelő is fogytán, de azzal talán még kihúzzák az idei telet, ha nem jön újabb hidegfront. Csak egy szobát fűtenek a házban – azt, amelyikben tartózkodnak. Főzni nagyon nehéz a hideg konyhában, egyszerűen fáj, amikor a hideg zöldségeket, a lábasokat, a tálakat megfogja az egyébként is érszűkületes kéz. De Judit nem is ezért panaszkodik, hanem azért a két lépcsőfokért, ami rendre megakadályozza, hogy a helyiségben közlekedni tudjon. Ha tudnának rámpát építeni, sikerülne.Ez, illetve az autó megjavítása a legfőbb céljuk, s önöknek hála most meg tudják tenni. A Jóakarat 150 ezer forintja segít ebben; köszönik, ahogy mi is az alapítványunkhoz folyamatosan érkező támogatásokat.