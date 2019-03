Családtagnak tekintették a bezárt Tesco eladóit a gyárvárosiak

Ferencz Józsefné nem örül, hogy bezárt az Ipar utcai Tesco, mert közel volt a lakhelyéhez. Fotó: Mészáros

Szinte családtagnak tekintették a gyárvárosiak az Ipar utca 28. szám alatti Tesco dolgozóit. Többen évtizedek óta oda jártak vásárolni, ebbe az üzletbe küldte le őket először egyedül az édesanyjuk és aztán ők is a gyerekeiket. Mára azonban megszaporodott Győrben az élelmiszer-áruházak száma, sok jóval nagyobb alapterületű egység is működik a megyeszékhelyen. Néhány olvasónk véleménye szerint éppen ez járulhatott hozzá a bezáráshoz, a konkurencia csökkentette a most megszüntetésre ítélt bolt forgalmát. A többség viszont inkább elkeseredését fejezte ki internetes közösségi oldalakon a változás miatt, mások azt írták, korszerű üzletek kellenek.A Tesco-Global Áruházak Zrt. sajtóosztályától kapott tájékoztatás szerint nehéz döntést kellett meghozniuk, ugyanakkor az lehetővé teszi, hogy Magyarországon azokra a területekre összpontosíthassák erőforrásaikat, amelyek szerintük igazán számítanak vevőiknek és a cégnek. „Büszkék vagyunk rá, hogy eddig szolgálhattuk vásárlóink és a helyi közösségek érdekeit az érintett expressz üzletünkben, és szeretnénk megköszönni, hogy eddig nálunk vásároltak" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben, amiben a bezárás indoklása mellett az szerepel, hogy továbbra is várja a vevőket a társaság a megmaradt győri üzleteiben és online is lehet náluk vásárolni.Az Ipar utcai Tescóban heten dolgoztak – ezt Potyondi Antaltól, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Győr-Moson-Sopron megyei titkárától tudtuk meg. Azt is elmondta, hogy minden munkavállalónak felajánlottak a cégen belül másik állást. Csaknem mindannyian el is fogadták, így nem is fognak távolabbra munkába járni, mint eddig. Egy alkalmazott nem élt ezzel a lehetőséggel, neki kifizetik a felmondási idejét, végkielégítést is kap. „Az elhelyezkedés nem lehet probléma, mert a kereskedelem munkaerőhiányos ágazat, akinek pedig munkajogi segítségre van szüksége, számíthat a KASZ-ra" – jegyezte meg Potyondi.Könnyezve köszönte meg több törzsvevő azoknak az eladóknak a munkáját, akik az Ipar utcai Tescóban dolgoztak.Ugyan Gyárvárosban és a közeli városrészekben több áruházlánc is működtet egységeket, sokaknak hiányozni fog a bezárt Tesco-bolt. „Megsirattam, megmondom őszintén" – ezek voltak az első szavai a Gömb utcában élő Ferencz Józsefnének. Aztán kifakadt: „Hogyan tudok majd a szatyrokkal felkapaszkodni a buszra? Sok nyugdíjas lakik errefelé, mi lesz most velünk?" Egy másik idős asszony épp gurulós szatyorral jött. „A fene egye meg, nagy baj ez nekünk" – mondta Élő Győzőné, aki negyven évig volt a bezárt üzlet vásárlója. „Utoljára sóért ugrottam be, pont emiatt fog hiányozni: a főzéshez hiányzó aprósá-gok miatt." Többen körénk gyűltek: volt, aki azt emlegette, hogy ezután busszal mehet be a belvárosba a bevásárlás miatt, más arról beszélt, legalább egy pékség nyílhatna itt, a bezárt bolt helyén.