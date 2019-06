Családi tragédia - saját feleségét vesztette el balesetben a Győrben felmentett sofőr - fotók

Felmentette a gondatlanság vádja alól a 77 éves győri férfit a Győri Ítélőtábla. Sopronban 1 év fogházra ítélték, a törvényszék ezt felmentésre változtatta, az ügyészség a bűnösség megállípítását kérte harmadfokon. Dr. Kovács Tamás tanácsa tegnap szintén úgy látta: nem kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy a vádlottnál az álmosság jelentkezése és az elalvás között ténylegesen mennyi idő telt el.A vádlott nem ismerte betegségét, tehát abban a feltevésben volt, hogy egy szokásos fáradtságot él meg, nem volt elvárható a tudatos cselekvés, a megállás, mivel az álmosság észlelése után már nem volt képes cselekedni. A bíró aláhúzta azt is, hogy ezen a forgalmas szakaszon az azonnali megállás sem lett volna veszélytelen, s más KRESZ-szabályokra hivatkozva alapján később ugyanúgy felróható.Felzokogott a 77 éves vádott, mikor az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy bocsánatot kér mindenkitől. Feleségét vesztette el a balesetben, amikor tudatzavarából eszmélne mintegy öt méterre látta a sötét színű autót. Mindez 25 méteren történt a 85-ösön, a szembejövő férfi balra rántotta a kormányt, az ütközést nem kerülhették el. Ismert védője, dr. Bánáti János többek között azért vitatta az ügyészség álláspontját, mert a vád bizonyítékként kezelte a vádlott azt az első perbéli kijelentését, hogy: "felelős vagyok". Feleségét vesztette el több évtizedes házaság után, s más az erkölcsi önmarcangolás, s megint más a büntetőjogi felelősség – mondta.A jogerősen felmentett férfi a Kisalföldnek is arról beszélt, hogy erköcsi kérdés számára az ítélet, az a terhet nem veszi le a válláról, de meg sem bélyegzi. Azért fordult a baleset után rögtön orvoshoz, mert nyughatatlanul kereste az okokat, így jutottak el az "apnoéig". – Korábban soha nem okoztam balesetet, és nem aludtam el, az esti színházelőadáson sem, amire a feleségemmel jártunk – érzékenyül el. – Mérnökemberként tudni akartam az okát, s a Honvéd kórházban állapították meg az apnoét. Azóta rendszeresen vizsgálnak és egy speciális maszkot viselek éjjel. Ezzel végigalszom az éjszakát, hasonló elalvás azóta sem fordult nálam elő – feleli egyben arra a kérdésükre is: most, hogy visszakapja a jogosítványát, mer-e vezetni.– Nagyobb utakra nem vállakoznék, de kisebbeken vezethetek. A a jogosítvány meghosszabításának az éves alvásvizsgálat már feltétele – mondta a felmentett férfi. Egyébként enyhe fokú apnoét állapítottak meg annál a fiatalembernél is, aki Gyulafirátótnál tragikus balesetet okozott 2016-ban. R. Richárnál azt állapították meg, hogy a mikroalvás nála már többször előfordult otthon.