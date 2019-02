Családi tragédia - árván maradt négy testvér Győrben

Noel, Richárd, Ármin és Nadin édesanyjuk elvesztését gyászolja.

A legidősebb fivér, Richárd fogja össze a családot. Ha kell főz, ha szükséges, együtt tanul a testvéreivel. Fotók: Bertleff András

Aki bármilyen jelképes összeget ajánl nekik, a következő bankszámlaszámon teheti meg: 11773377-01011371. Kérjük, az utalás közleményében tüntessék fel: adomány.

"A szüleink úgy neveltek bennünket, hogy segítsünk egymásnak. Soha ne feküdjünk úgy le, hogy haragot érzünk a másik iránt. Ha valamelyikünknek támaszra van szüksége, álljunk mellé. Legyünk önállók. Még élt édesapám, amikor egyre több mindent mutatott, tanított anyukám. Tudok mosni, vasalni, főzni. Szívesen tanulok a testvéreimmel, ha kell, többször átvesszük a házi feladatot. Nadin 16 éves, ő is sok mindenben támogatja az öccseit. Ha velünk lenne anya és apa, úgy érzem, egyet szeretnének: mindannyiunk boldog, teljes életet éljen. Ezért dolgoztak, tettek rengeteget halálukig. Elég erősek leszünk ahhoz, hogy közösen legyőzzük az akadályokat. Fentről, biztosan segítenek ők is" – közölte a legidősebb fivér.Németh Richárd 25 éves, ő lesz a gyámja három testvérének. Nadin érettségi előtt áll, Noel és Ármin általános iskolások. Richárd főállásban dolgozik egy távközlési cégnél, a Széchenyi-egyetemen kereskedelem és marketing szakon tanul. A most induló félévet kihagyja, de tervei szerint szeptembertől levelezőn folytatja tanulmányait.A családi dráma 2015 adventjén. Az édesapa, Németh László rosszul lett a volánnál, villanyoszlopnak ütközött Abdán. A mentősök hiába érkeztek gyorsan, nem tudták megmenteni az életét. Az édesanya, Németh Lászlóné Andrea szombat hajnalban a kórházban hunyt el."Tudtuk, hogy baj lehet, az orvosok felkészítettek a legrosszabbra bennünket. Lelkileg azonban nem lehet erre készülni. Arra, hogy fiatalon édesanyánk is kövesse apukánkat a csillagok útján" – mondta mind csendesebben Richárd. A gyámságot vállaló legidősebb fivér szerint a testvéreivel együtt döntöttek arról, hogy vállalják a nyilvánosságot. "Ha élne anyu, biztos vagyok benne, hogy ő is támogatna bennünket ebben. A realitás az, hogy jelenleg minden segítségre, jó szándékra szükségünk van" – hallottuk.Utóbbiakból nincs hiány. A négy testvér számíthat a szüleik testvéreire, a nagyszülőkre. Az egyik mamájuk hetente legalább egyszer utazik majd Veszprémből Győrbe. Richárd mellett áll a munkahelye, Nadint, Noelt és Ármint tanáraik karolták fel. Hangsúlyozzák: egyikük sem akar lemaradni a tananyagban. Édesapjuk hivatásos katona volt, a győri bajtársai nem engedik el a testvérek kezét.A helyi nagycsaládosok egyesületének tagjai voltak a szülők, Richárdék támaszkodhatnak a sokgyerekes közösségre. Olvasóink jóvoltából, a Lapcom Média Alapítvány 500 ezer forinttal segíti a négy testvért. A fiataloknak hitelt nem kell törleszteniük, de tartalékuk sincs sok.