Családi ház udvarán élnek a gólyák Kajárpécen - videó, fotó

A gólyapár egyik tagja folyamatosan őrzi a tojásokat a kajárpéci fészekben.

Pintér-Horváth Alexandra és Pintér András kisfia, Marci is örül a gólyapárnak. Ő még csak "gogónak" hívja a szép madarakat.

Élőkép a gólyákról



A kajárpéci gólyákról élőképet nézhetnek az Időkép.hu oldalon. A kamera linkjét megtalálják itt. A kajárpéci gólyákról élőképet nézhetnek az Időkép.hu oldalon. A kamera linkjét megtalálják

"2008-ban állítottuk az oszlopot, majd fészket raktunk rá a családom és a barátaim segítségével. A hozzánk költöző gólyapár április 16-án érkezett. Amikor pár napot itt töltöttek, bizakodni kezdtünk, hogy nem csupán pihenni tértek Kajárpécre" - kezdte Pintér András, aki minden évben friss venyigékkel renoválta a gólyafészket. Ezt a feladatot már átvették a gólyák az állatbarát kajárpéci férfitől."Az otthonunkhoz közel áll a templom. A toronyból megnéztem, hogy tojásokat őriz a gólyapár. Úgy számolom, hogy a fiókák május végén kelnek ki" - tette hozzá Pintér András. Miközben beszélgettünk, épp "őrségváltás" volt a gólyacsaládnál. Az egyik gólya élelemszerzésből tért vissza, majd cserélt társával. A fészekben maradó madár alig 10 másodperc alatt melegíteni kezdte a tojásokat, ezt videón is megtekinthetik."Valaha a faluban a templomtorony közelében szálltak meg a gólyák. Gyerekként mindig vártam az érkezésüket, évről évre füzetbe jegyeztem, amikor megjöttek. Többek közt ezért is helyeztük az udvarunk közepére a gólyafészket" - folytatta a civilben tűzoltóként dolgozó családapa. Annak sajnos oka volt, hogy másfél évtizedig elmaradoztak a gólyák a faluból.Az állattenyésztés ebben az időben gyakorlatilag megszűnt, a réteket szántófölddé alakították, így a gólyák nem találtak élelmet maguknak és kicsinyeiknek. "A közelmúltban hobbiból elkezdtem tartani pár szarvasmarhát. Így bízom benne, hogy a legelő és a közelben lévő kisebb tavak környéke elegendő táplálékkal szolgál a gólyapárnak és a fiókáknak" - hallottuk Andrásról, aki nem csak a gólyák "patrónusa", hanem a fecskéké is. Utóbbi költöző madarakból szintén egy pár lakik náluk."A gólyapár egy-két nap alatt megszokott nálunk. Eleinte bizalmatlanok voltak, most már ha járunk az udvaron, ránk se figyelnek. Másfél éves kisfiúnk, Marci is imádja őket, igaz, a gólya szót egyelőre nem tudja kimondani, neki csak gogók" - mondta mosolyogva András felesége, Alexandra. A falubeliek is örülnek annak, hogy másfél évtized után visszaköltöztek a gólyák Kajárpécre.A gólyafiókák 2-3 év alatt válnak ivaréretté, ameddig ez nem történik meg, addig nem hagyják el Afrikát. A hamarosan világra jövő kajárpéci kisgólyák várhatóan már augusztus elején a nagy útnak indulnak, mivel nekik tovább tart a repülés, mint szüleiknek. Arra jó esély mutatkozik, hogy a 2-3 év leteltével ők is Kajárpéc környékén leljenek magyarországi otthonra.