Családi adventi forgatag, koncertek is lesznek a hétvégén - megyei programajánló

12. 21–23., péntek-vasárnap

December 21. és 23. között a Lurkó Alapítvány, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., a Dana Hungary Kft., a Győri Jégsportért Alapítvány és a Győri ETO Hockey Club adománygyűjtő akciót tart a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek betegei

részére.

Kérjük, járuljon hozzá ön is közös célunkhoz! Várjuk a felajánlásokat pénteken, szombaton és vasárnap a Dunakapu téri műjégpálya pénztárában.

Szeretettel fogadunk a gyerekek kézműves-foglalkozásait segítő eszközöket, legyen az

• színes ceruza, filctoll, víz-

festék,

• színező- vagy kifestő-

könyvek,

• normál vagy színes papír, ragasztóstift,

• gipszöntő minta, gyöngyfűző készlet,

• karkötő készítésére alkalmas gumi.

„Dobj egy gumilabdát a pályára!"

2018. december 23-án, a 18 órakor kezdődő műkorcsolya-bemutató után dobj egy labdát a Dunakapu téri jégpályára, segítsd ezzel elő a kis betegek jókedvre derítését és rehabilitációját!

Ajándékodat ezúton is köszönjük.



Koncert

12. 22., szombat

Széchenyi tér, 17 óra

Wolf Kati kiszenekaros koncertje.



Adventi koncert

12. 21., péntek

Széchenyi tér, 17 óra

A Kozma Orsi és Cseke Gábor Duó adventi koncertje.



Felnőtt kézműves műhely

12. 21., péntek

Generációk Háza Művelődési Központ, 16–20 óra

La Mika gyűrű készítése. Vezeti: Simon Mária gyöngyékszer-készítő. Előzetes jelentkezés szükséges!



Szabó Benedek és a Galaxisok, Ricsárdgír

12. 22., szombat

Rómer-ház, 20 óra

A Szabó Benedek és a Galaxisok lemezbemutató koncertje a Ricsárdgír zenekar társaságában.

Kapunyitás: 20 óra.

Kezdés: 20.30 óra.

Jegyár:

Kedvezményes: 1500 Ft, normál: 1900 Ft.



Adventi hangverseny

12. 22., szombat

Győr Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár, 17 óra

A Győri Hittudományi Főiskola zenei tanszékének előadása.



Retro Fesztivál

12. 22., szombat

Audi-aréna, 17 óra (kapunyitás)

18 óra: Koncertkezdés. Sztárvendég: Boney M. Fellépők: TNT, Kasza Tibi (élő koncert), Kozmix (nagykoncert), Zoltán Erika, Desperado, Korda György és Balázs Klári, V-Tech, DJ Dominique. Jegyárak: 4500 Ft és 6500 Ft.



Adventi gyertyagyújtás

12. 23., vasárnap

Széchenyi tér, 17 óra

A meghívott vendég és a gyertyát meggyújtja: dr. Veres András győri megyés püspök. Köszöntőt mond: Borkai Zsolt, Győr megyei jogú város polgármestere. A műsorban fellépnek: a győri Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai Juhászné Bedő Henrietta, Papp-Szabó Judit, Németh Sándor tanárok vezetésével.



Elfeledett mézescsók

12. 23., vasárnap

Széchenyi tér, 15.30 óra

Kovácsovics Fruzsina koncertje gyerekeknek.



Karácsonyi ünnepség

12. 24., hétfő

Hajléktalanotthon, 13 óra

Az ellátottak karácsonyi műsora.



Karácsony vigíliája

12. 24., hétfő

Nagyboldogasszony-székesegyház, 24 óra

Veres András győri megyés püspök ünnepi szentmisét celebrál.



A Vaskakas Művészeti Központ programja

12. 22., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Izeg-mozog! Vaskakas – Aprók Terme. 17 óra: Adventi esti mese: Éneklő Betlehem. Vaskakas – kamaraterem.

12. 23., vasárnap

11 óra: Karácsonyi matiné: Éneklő Betlehem. Vaskakas – kamaraterem. 17 óra: Karácsonyi esti mese: Éneklő Betlehem. Vaskakas – kamaraterem.

Mindenki nagy becsben tartja saját és rokonai születésének történetét, milyen volt a terhesség, a szülés, az első találkozás, az első napok. Évről évre meg is ünnepeljük ezt családunk, barátaink társaságában. Szívesen emlékezünk meg korszakalkotó zsenik, művészek, feltalálók, sportolók születésnapjáról is. Sokan nagy jelentőséget tulajdonítanak a születés évének, hónapjának, napjának. Hogyan álltak a csillagok azon az estén.

Az Éneklő Betlehem bábelőadás, mely Jézus születésének történetét meséli el, több mint harminc népdal, egy cimbalom és konyhai eszközök segítségével, egy teafőzés alkalmával.

Egyéb programok a Vaskakasban – Terembérlet

12. 19., szerda

16.15 és 18 óra: Rudi megmenti a karácsonyt – a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola mesebalett-előadása. Vaskakas – Bartók Terem.

12. 20., csütörtök

16.15 és 18 óra: Rudi megmenti a karácsonyt – a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola mesebalett-előadása. Vaskakas – Bartók Terem.

12. 21., péntek

9 és 10.45 óra: Rudi megmenti a karácsonyt – a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola mesebalett-előadása. Vaskakas – Bartók Terem.



Ravazd



Betlehemes és pásztorjáték

Ravazd

12. 22., szombat

Templomtér, 17 óra

A falu betlehemének megáldása. Az iskola diákjainak betlehemese, majd felnőttek pásztorjáték-előadása. Az est szentmisével és az azt követő szeretetvendégséggel zárul.



Tét



Adventi programok

12. 21. péntek

16 óra: Művelődési ház – a Kisfaludy Károly Általános Iskola (KKÁI) és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AMI) tanulóinak karácsonyi műsora.

12. 22., szombat

17 óra: Katolikus templom – az ünnepi szentmise után koncertet ad a Hajnalcsillag Dalkör a KKÁI és AMI tanulóinak közreműködésével.

12. 23., vasárnap

15 óra: Művelődési ház – mézeskalács- és forróital-árusítás az iskolai SZM szervezésében. 16 óra: Evangélikus templom – a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a KKÁI és AMI közös karácsonyi koncertje. 18 óra: A városházánál – gyertyagyújtás a baptista lelkész úr adventi gondolataival. Mosonmagyaróvár és környéke Mosonmagyaróvár



Családi adventi forgatag

Flesch-központ

12. 21., péntek

17 óra: A Hórihórgas Hujákolók Betlehemi hujákolók c. előadása. Helyszín: Flesch-terasz.

Szabadtéri betlehemes népi játékunkban színészek elevenítik meg a háromkirályok: Gáspár, Menyhért és Boldizsár és a három pásztor alakját. Ismert énekeket énekelnek, s vidám népi regöléssel mesélik el a názáreti Kisded történetét. Mindenkinek része lehet a betlehemi jászol elkészítésében és a gyertyagyújtásban. Az erdélyi gólyalábas pásztor visszaűzi a gonoszságot szimbolizáló óriásördögöt a pokolba. 18 óra: A Mofém Fúvószenekar adventi koncertje. Vezényel: Kovács József Tamás. Helyszín: Flesch-terasz. 19 óra: A Lélekmadár gospel-énekegyüttes műsora. Helyszín: Flesch-terasz.



A műfaj iránti tiszteletből alakult meg a háromfős zalaegerszegi hölgycsapat. Műsorukon felhangzanak a műfaj „klasszikusai", mint az „Oh, happy Day", a „Go tell it on the Mountain", az Aretha Franklin által világhírűvé vált „Recpect", „Think" és még sok hasonló hangulatú, nagyszerű dal.



12. 22., szombat

15.30 óra: Itt van szép karácsony! – a Lóca együttes interaktív zenés gyermekműsora. Helyszín: Flesch-terasz. A Lóca együttes 2010-ben alakult Kecskeméten. „Célunk, hogy zenés gyermekműsorok keretében néphagyományokat és népszokásokat elevenítsünk fel. Karácsonyi műsorunk az ünnepvárásról szól. Karácsonyi süteményt sütünk, havat varázsolunk, karácsonyi dalokat énekelünk." 16.30 óra: Közös ünnepi éneklés, gyertyagyújtás, szeretetkalács-osztás. 17.30 óra: A Kühne Koncert Fúvószenekar ünnepi koncertje. Vezényel Hernádi Sándor.



Darnózseli



XVII. Darnózseli Adventi Napok

12. 22., szombat

A község karácsonyfájánál, a Millenniumi kereszt és a darnózseli betlehem előtt, 17.30 óra

A 4. gyertya meggyújtása. Megérkezik a betlehemi láng. Közreműködnek: a szigetközi Tündérrózsa Néptáncműhely és Hagyományőrző Egyesület fiataljai, valamint az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara. A gyertyát a betlehemi lángról meggyújtják: a falu legfiatalabb polgárának szülei. Ezt követően forró citromos teával, forralt borral, süteménnyel és kaláccsal várnak mindenkit.

Aki mécsest vagy lámpást hoz magával, az tud vinni az otthonába a betlehemi lángból.



Levél



Adventi esték Levélen

12. 23., vasárnap

A levéli községháza előtt

Falukarácsony. Vendéglátó az önkormányzat, szponzorok segítségével. 16.30 óra: Az óvodás és iskolás gyerekek műsora a kultúrházban. 17 óra: Meleg tea vár mindenkit. 18 óra: Gyertyagyújtás. Közben a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar muzsikál. Rábaköz Kapuvár



Fénylánc (közös tűz) – tábortűzgyújtás

Kapuvár, 12. 21., péntek, KRESZ-park, 18 óra. Gyertyát és/vagy egy kis fény-

forrást vigyenek magukkal. A résztvevőket egy kis vendéglátással is várják.



Csorna



Csornai advent

12. 23., vasárnap

Városi Művelődési Központ, 17 óra

„Karácsonyi álom" – meglepetéskoncert csornai művészeti csoportok közreműködésével. Ünnepi szónok: Antal Krisztián képviselő. Sopron és környéke Sopron



Karácsonyi musicalkoncert

12. 22., szombat

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 19 óra

Dolhai Attila és Janza Kata karácsonyi musicalkoncertje. Jegyár: 5900 Ft.



Junkies, Rómeó Vérzik, Vendég az Igor’z

12. 21., péntek

Hangár Music Garden, 19.30 óra

Jegyár: 2000 Ft, elővételben: 1700 Ft. Kapunyitás: 19 órakor.



Rákász Gergely – Tél

12. 22., szombat

Árpád-házi Szent Margit-templom, 19.30 óra

Jegyár: 2500 és 3500 Ft.