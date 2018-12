Család és karrier kéz a kézben jár a legjobb női munkahelyek közé választott Széchenyi-egyetemen

Dr. Lukács Eszter, Váginé Varga Zsuzsanna és Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta. Fotó: Májer Csaba József

A rugalmasság empátia kérdése is egy munkahelyen

"A támogató környezetet a mai napig érzem"

Fontos a férfiakéval egyenrangú vélemény nyilvánítási erő

Férfi és nő csak együtt, harmóniában tud hatékony lenni

Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes irodájában ülünk le beszélgetni Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanárral és Váginé Varga Zsuzsannával, a Kancellári Hivatal vezetőjével. Mindhárman ezer szállal kötődnek az intézményhez, és a pályázat elkészítésében is oroszlánrészt vállaltak. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) november végén, Nyíregyházán tartotta a „Legjobb Női Munkahely 2017" ünnepélyes díjátadóját. Az MNKSZ által idén tizenegyedik alkalommal kiírt pályázat célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl az alkalmazásuk gazdasági szükségszerűségére. A példaként szereplő munkahelyeken a munkavállalók érdekeit is figyelembe véve segítik a munka és a magánélet összeegyeztetését.Az első díjat a GE Magyarország, a második díjat a Széchenyi István Egyetem, a harmadik díjat pedig az AGCO Hungary Kft. nyerte el. A pályázat zsűrije elismerte, hogy a Széchenyi István Egyetem támogatja a nők életpályáját. 2017-ben a huszonegy felvett pályakezdő közül tizenkettő nő volt. Ez az arány egyértelműen mutatja, hogy magas támogatottsággal ad esélyt a pályakezdő nőknek. A GYES/GYED-ről visszatérő kismamákat részmunkaidős vagy rugalmas munkaidőben igény szerint foglalkoztatja. A kisgyermekes szülőknek egyéni kérések szerint tervezi az órarendet. Az egyetemi könyvtárban egész napos gyermekmegőrző működik, ahol a munkatársak és hallgatók szükség esetén biztonságos körülmények között hagyhatják gyermekeiket.Amikor pályakezdőként a Széchenyi-egyetemre jött dolgozni Dr. Lukács Eszter, éppen egy párhónapos kisfiú boldog édesanyja volt. „Kezdettől tekintetbe vették, hogy kisgyermekem van és PhD-re készülök. Össze tudtam egyeztetni az oktatói-kutatói munkát a családdal. Ahogy haladtam előre a tudományos pályán, mindvégig éreztem ezt a bizalmat és a rugalmasságot. Amióta pedig már én veszek fel új kolléganőket, odafigyelek arra, hogy a gyermeknevelést és a munkát ők is össze tudják egyeztetni. Feladatcentrikusak vagyunk, és nem kötjük ki, hogy reggel nyolc és délután öt között mindent csak az irodából lehet ellátni. Egy édesanyának, ha lázas a gyermeke, nagyon megnyugtató, ha otthon figyelhet a beteg kicsire, miközben azért a feladataival is haladhat. Ez empátia kérdése is egy munkahelyen, és így lojálisabbakká válhatnak a munkatársaink" – világít rá Dr. Lukács Eszter.„Amióta a fiam kirepült, amit csak lehet, próbálok visszaadni alma materemnek ebből a sok-sok gesztusból. Boldogan töltöm itt az időm legnagyobb részét, nem azért, mintha ezt bárki elvárná, hanem mert motivál, hogy hozzájárulhatok az egyetem nemzetköziesítéséhez. A Széchenyi István Egyetem valóban szabadságot, rugalmasságot tud adni a munkatársainak, megnyitja a tudományos pályát a nők előtt, akik minden életszakaszukban megtalálhatják szerepüket és pozíciójukat a szervezetben" – vallja a rektorhelyettes.A Kancellári Hivatal vezetője, Váginé Varga Zsuzsanna is pályakezdőként került az egyetemre. „Abszolút támogatást kaptam a tanulmányaimhoz. Minden képzést levelezőn végeztem, az MSc-t is, a tanfolyamokat is. A vezetők bíztattak, lehetővé tették, hogy úgy osszam be a munkámat, hogy közben sikeresen túljussak a vizsgákon is. A támogató környezetet a mai napig érzem és látom. A vezetőink mindannyian törekszenek arra, hogy munkatársaik élethelyzetét és motivációit figyelembe véve hozzák meg döntéseiket, intézkedéseiket. Ez nagyon fontos, hiszen nem vagyunk egyformák, mindenkinél mások a prioritások, változó, hogy ki hogyan éli meg ezeket az intézkedéseket. Az adminisztrációs vonal ugyanakkor természetesen más szabályok szerint működik, mint az oktatói közösség. Ráadásul minden részterületen belül lehetnek helyi sajátosságok. Ahol hivatali jellegű a szolgáltatásunk, ott a folyamatos munkahelyi jelenlét is elengedhetetlen, és az otthoni számítógépeken egyébként sem működtethető mindegyik rendszerünk. Mindenesetre igyekszünk optimálisan elosztani a feladatokat, és törekedni arra, hogy a rugalmasság az adminisztratív területen is jobban jelen legyen. Fejlődhettem, karriert építhettem én is, és mindemellett a családdal kapcsolatban is odafigyelést kaptam. Most, hogy már nagyok a gyerekek, és mindketten idejárnak, rajtuk keresztül azt is látom, hogy az oktatók hogyan viszonyulnak a hallgatókhoz. Villamosmérnöknek és jogásznak készülnek, és ők is nagyon pozitívan nyilatkoznak arról, hogy mennyi támogatásra számíthatnak tanáraiktól" – mondja a Kancellári Hivatal vezetője.A legjobb női munkahely pályázat kiírói szerint a Széchenyi István Egyetem felismerte, hogy a biztos családi háttér nélkülözhetetlen a jó munkahelyi teljesítményhez. A női munkavállalók aránya 47,5 %, így az intézkedések jelentős része kifejezetten az ő speciális igényeik figyelembe vételével születik meg. A karrierlehetőség biztosítását jelzi, hogy a 15 felsővezetőből 6 nő, a 103 további vezetői pozícióból pedig harminchetet nők töltenek be.„Azért is jó munkahely az egyetem, mert óriási szabadságot ad. Felelősséget is persze, de szabadságfokot is. Ez a szabadság segíti azt is, hogy a szakmát és a magánéletet úgy egyeztessük, hogy az a legjobb legyen. Az is nagyszerű, hogy ha valaki szellemileg friss akar maradni, ennyi dinamikus fiatal és ilyen sok kihívás között ötven fölött is megteheti" – vallja Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta. A professzor szerint a munkaerő megtartása napjainkra mindenütt nagyon fontossá vált, ehhez az kell, hogy a dolgozók úgy érezhessék, amit csinálnak, annak van értelme, és támogatást is kapnak hozzá. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gyermeknevelési időszakon túl az idősödő szülőkkel való törődés is általában a nőkre hárul. Akkor is kell a rugalmasság a munkáltató részéről.„Az is fontos, hogy nőként is jól érezhessük magunkat, és a férfiakéval egyenrangú vélemény nyilvánítási erőt kapjunk. Úgy érzem, a Széchenyi-egyetemen ez természetes. Olyan tevékenységet végezhetünk, ami az önmegvalósításunk része, és amit akkor is csinálnánk, ha nem tartozna a munkánkhoz. Az egyetemnek van pátosza, az ittlevőknek pedig ethosza a tudást közvetítésére. Az a jó munkahely számomra, ahol a saját képességeimből a legtöbbet tudom kihozni. És ezt itt megtehetem, támogatást is kapok hozzá, természetesnek érezhetem a szabadságot" – hangsúlyozza a professzor.A hölgyek hozzáteszik, hogy azért persze nem működik minden tökéletesen, és az egyetem sem gondolja azt, hogy az út végére ért. Szükség van néhány területen finomhangolásra. A választási szabadság meghagyásával a lányok figyelmét fel kell hívni például az úgynevezett STEM-szakmákra (science, technology, engineering, mathematics), és az ezekkel kapcsolatos oktatói-kutatói tevékenységre. De végül is nem az a lényeg, hogy férfi vagy nő van-e egy adott pozícióban, hanem az, hogy mindig a legrátermettebb, legjobb legyen ott. Férfi és nő csak együtt, harmóniában, egyensúlyban tud hatékony lenni, ahogy a családban, úgy a munkahelyen is.A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Széchenyi István Egyetem mérettette meg magát a Legjobb Női Munkahely versenyben. Eddig csak vállalatok pályáztak. A pályázat benyújtásához bátorság kellett, a továbblépéshez pedig az, ami a pályázati anyagban is markánsan megjelenik: hol is tart, és mit tervez az egyetem. Vagyis végigvinni a megkezdett, gazdag folyamatot.(A pályázatot összeállító csapat tagjai: Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta, Dr. Lukács Eszter, Váginé Varga Zsuzsanna, Dr. Pongrácz Attila, Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia, Ivánné Szabó Tímea, Némethné Farkas Kata, Róth-Kovács Frida, Dombos Eszter, Lazányi Andrea. A pályázathoz kapcsolódó kérdőívet 150 munkatárs töltötte ki, és vezetői kérdőív is készült hozzá.)