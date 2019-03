Cirkuszpremier előtti pancsolás - Szandra, az elefánt segített a tűzoltóknak Győrben - Videók, fotók

Szandrát Indiából, hajóval hozták anno, a nagypapám és apám választották ki. 41 éve a társulattal van, együtt nőttünk fel. A többi állattal karöltve ő is olyan, mintha családtag lenne

A Showtime című, szemkápráztató műsor április 7-ig várja a győri közönséget. Április 10-14. között Mosonmagyaróváron, 18-22. között pedig Sopronban vendégeskedik a társulat.

A Kisalföld hűséges előfizetői fél áron válthatnak belépőjegyet mindhárom város, meghatározott előadásaira (2.500 Ft/2 fő, Lelátó (kék szektor)).

Jegyek kaphatók: Kisalföld-Pavilon, Győr, Baross út, Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 14., Sopron, Frankenburg u. 2/A.

A Lelátóban a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Gyermekeknek 2 éves kor felett jegyet kell váltani.

Bővebb információ ügyfélszolgálatainkon.

A Richter Flórián Cirkusz előző fellépésének helyszíne Székesfehérvár volt, az elhúzódó költözés miatt azonban nem maradt idő a 75 ezer literes medence feltöltésére.A hatalmas "pancsoló" Teddy és Scooby, a híres fókapár lazítását szolgálja, és a mosonszentmiklósi önkéntes tűzoltóknak köszönhetően most sem maradtak szárazon - csütörtök reggel csurig eresztették vízzel.A Marcalvárosban felállított cirkuszi sátornál minden szív olvadozni kezdett: először akkor, amikor Szandra nagy prüszkölésekkel csatlakozott a tűzoltók munkájához, másodszor pedig akkor, amikor a vízzel telt medencében elcsattant egy fókapuszi.A Richter Flórián Cirkusz Showtime című, szenzációs műsora éppen csütörtök este debütál Győrben, így a reggeli izgalmak a még lebilincselőbb folytatást előzték meg.- mondta Richter Flórián."Az itteni csövekkel napokig is eltartana a medence feltöltése, de a mi tömlőinkkel gyorsan megy" - jegyezte meg Sári József parancsnok-helyettes, akit kisfia, Dominik is elkísért. Ő igazi állatrajongó: a fókák és a kutyák a kedvencei, így nem meglepő, hogy Teddy-t és Scooby-t hatalmas mosollyal fogadta.