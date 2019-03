Célegyenesben az utcanyitás a Szigethy útra Győrben, de most jön a neheze - fotók

A korszerűsítés alatt álló győri Vásárcsarnokot korábban három irányból (Lehet utca, Herman Ottó utca, Corvin utca) közelíthettük meg autóval. Piacnapokon sok koccanás történt, ami nem meglepő (több száz autó, szűk hely), viszont a pórul járt autósoknak sovány vigasz. Ha kész a fejlesztés, nemcsak ki,a Szigethy útról a csarnok irányába.A gyalogosoknak, a bringásoknak és a buszmegállókban várakozóknak a korábbiaknál is jobban kell figyelniük a következő napokban. Az autósok se vezessenek rutinból, mivel hol a Szigethy út belső, hol a külső sávjára terelik a forgalmat. Az útzárakat napi szinten cserélhetik. Sajnos, sok a figyelmetlen autós: gyakori a táblák ellenére történő szemben közlekedés itt. "Azt is tapasztaljuk, hogy sok gyalogos kel át a Szigethy út egyik oldaláról a másikra a piros jelzés ellenére. Ebben szerepet játszanak az útépítés miatti zavaró tényezők, igaz, a korszerűsítés előtt szintén nem kevesen `tévedtek´ az úttestre a tiltó jelzés ellenére" – tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől.A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: "a napokban útmarásokat végeznek a Szigethy úton, aszfaltozni áprilisban fognak. Az új jelzőlámpák már állnak és működnek a Verseny utcában". Ettől függetlenül másfél hónapra még biztosan szükség van a munka befejezéséhez. Mivel a korszerűsítés révén öt forgalmi sávot vehetünk majd igénybe a Szigethy útnak a szóban forgó pontján, az előírások szerint középszigeteket kell kialakítani a gyalogosoknak. Ezért történnek a héten az útmarások.A Verseny utcai új csomóponti szakaszt és a mellette lévő buszöblöket továbbra is korláttal választják el a forgalomtól. Itt egy-egy sáv áll rendelkezésre a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út között. A két új buszöböl kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból fontos, így kevesebb ráfutásos baleset történik majd a Szigethy úton.