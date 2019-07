Büdös lesz Écstől Gyarmatig a jövő héten

Écs, Tét és Gyarmat térségében a jövő héten szennyvíziszap szállítás lesz, trágyaszagra számíthatnak. Écs szennyvíztisztító telepéről július 23-tól 31-ig tartó időszakban, várhatóan két napon át fogják a gazdák kiszállítani az iszapot.



Gyarmat és Tét közt elterülő szántóföldekre pedig július 22-tól 29-ig kerül ki majd a szennyvíziszap. A szántóföldeken a gazdák az iszapot a lehető leggyorsabban be fogják szántani. A művelet pontos időpontját az időjárás függvényében tudják majd meghatározni.



A tervek szerint, ha nem esik az eső, Écsen két nap alatt, Téten és Gyarmaton pedig két-három nap alatt tudunk végeznek. Az iszapszállítás és kihelyezés miatt most is hasonló szaghatásra számíthatnak a környéken lakók és az arra közlekedők, mint legutóbb tavasszal.



A szennyvíziszap kiszállításra a Pannon-Víz Zrt. érvényes engedélyekkel rendelkezik, a munkát a hatóság minden alkalommal szigorúan ellenőrzi.