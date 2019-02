`Búcsúztak´ a családtagok a Boszniába induló győri katonáktól - fotók

Mint hírüljanuárban, közel 150 győri katona három hónapja készül arra, hogy őrizze a törékeny békét Bosznia-Hercegovinában. A katonák márciusban kezdik szolgálatukat a külföldi misszióban. Ez már a 6. olyan szarajevói küldetés lesz, amikor az állomány zömét győri katonák biztosítják az EUFOR kontingensben. A kibocsátó ünnepséget csütörtökön tartották a likócsi laktanyában.A hírünk címében nem véletlenül tettük idézőjelbe a búcsúzást: ugyan a misszió hivatalosan két hét múlva kezdődik, a közel 150 fős győri kontingens négyötöde csak szeptemberben utazik Bosznia-Hercegovinába. 30 győri katona indul március elején a balkáni hadszíntérre, ők a "Fogadást Biztosító Részleg" tagjai. A magyar kontingens nagy része márciustól a műveletek tartalék erejét biztosítja, vagyis szükség esetén ők is bármikor bevethetők.A hagyományoknak megfelelően a misszióba induló győri katonákat ünnepélyes keretek között, családtagjaik jelenlétében, meghívott vendégek előtt búcsúztatták elöljáróik csütörtök délelőtt. "Szerepvállalásunk súlyát nem csak az említett létszámadat jelzi, hanem a `fajsúlyos´ pozíciók betöltése is. Mind az EUFOR Parancsnokság, mind a szarajevói NATO parancsnokág törzsfőnöki beosztását is évek óta magyar katona tölti be. A győri honvédek mellett további 13 alakulat katonái vállalnak szerepet ebben a küldetésben" - hangsúlyozta Könczöl Ferenc ezredes.A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka maga is részt vett 2017-ben és tavaly a boszniai misszióban. Könczöl ezredes a szarajevói NATO Parancsnokság törzsfőnökeként teljesített szolgálatot.