Bővülnek a sportolási lehetőségek, leaszfaltozzák a legújabb utcát Ikrényben

Elkezdték kialakítani Ikrényben a sportparkot és a hozzá kapcsolódó kétszáz méteres futókört – tudtuk meg Németh Tamás polgármestertől. Azt is elmondta, hogy a teljes beruházási költség mintegy húszmillió forint. A megvalósításhoz állami pályázaton nyertek támogatást, de így is hatmillió forintos önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania.



A faluvezető tájékoztatása szerint a focipályánál alakítják ki a futókört, amit valószínűleg egész évben szívesen használnak majd a helyiek. A világítást is megoldják és gumírozott felülete lesz, ami kíméli a kocogók ízületeit. A közelben kapnak helyet a szabadtéri fitneszeszközök, amiken ki-ki a saját súlyát használva edzhet, például felüléseket, húzódzkodásokat végezhet.



Az új fejlesztések révén egy helyen többféle kikapcsolódási formára nyílik lehetőség Ikrényben. A futballpálya mellett már van egy strandröplabdapálya, vannak öltözők, ezért nemrégiben a falunapi programokat is itt tartották. Augusztusban pedig a futókörrel és a sportparkkal bővül ez a rész, ugyanis ekkor szeretnék azokat átadni.

Hamarosan az útépítési munkák is elkezdődnek Ikrényben.



A két éve megnyitott Erdősor utcában jelenleg még murván lehet közlekedni, de idén az önkormányzat önerőből, 22 millió forintból leaszfaltoztatja ezt a mintegy háromszáz méteres szakaszt, ugyanis nagyrészt már felépültek itt a telektulajdonosok családi házai. S a Magyar Falu Programban várhatóan a közeljövőben megjelennek azok a pályázati kiírások, melyek révén útfelújításra igényelhet jó eséllyel támogatást a falu.



Mintegy harmincmillió forintból szeretné rendbe hozatni a legrosszabb állapotú utcáját, a Széchenyit. Teljes hosszukban rendbe akarják tetetni a padkákat, a bekötéseket is. Emellett az említett összegből a többi önkormányzati úton is elvégeztetik a legfontosabb javításokat, kátyúzásokat a terv szerint még a nyáron.



Az ikrényi Erdősor utcában több új ház épült, hamarosan az út is aszfaltburkolatot kap.