Bővítik az öntözőrendszert a Barátság Parkban

A Barátság Sportpark Győr és Adyváros egyik legnépszerűbb közösségi tere. Játék és sporteszközök, foci és kosárlabda-pályák, komplett, ingyenesen használható fittnesspark áll a látogatók rendelkezésére. Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője fontosnak tartja, hogy a környezet is megfelelő színvonalú legyen a látogatók számára, ezért kezdeményezte, hogy a zöldterület fenntartását automata öntözőrendszer segítse. A rendszer kiépítésének első üteme az elmúlt évben megtörtént, most a második ütem kivitelezésén dolgoznak a szakemberek.



Az alpolgármester az újabb fejlesztésről elmondta: az elmúlt évben a park Szigethy Attila út és Ifjúság körút által határolt részén építették ki az automata öntözőrendszert. Most a sportpályáktól a Kodály Zoltán utca felé eső területen kap korszerű vízellátást a gyepfelület és a növényzet. Ezzel gazdaságosabbá és nem utolsó sorban hatékonyabbá válik a park fenntartása, hiszen a nyári kánikulában az kézi öntözés nem is elegendő a zöldterület jó állapotának megőrzéséhez. Az új rendszer várhatóan július második felétől lesz üzemképes. Terveink szerint a későbbiekben megtörténik az öntözőrendszer bővítésének harmadik üteme, ezzel a Barátság Sportpark zöldfelületének teljes lefedettségét biztosítani fogjuk.