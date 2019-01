Bővebb feladatkörrel, kedvezőbb pozíciókkal szállnak harcba - Interjú Földesi Péter rektorral

Földesi Péter - Fotó: HBE

Számokban

A Széchenyi-egyetemen 680 körüli az oktató-kutatók száma, 1300 fő további munkatárs van, a hallgatók száma 14 ezer feletti.

– Hat és fél nyolc között szoktam kikelni az ágyból, attól függően, hogy előző este meddig tartott a programom. A Médiabál másnapján például fél kilenckor ébredtem.– Tevékeny ember vagyok, valóban. Hetente kétszer-háromszor sportolok, hatvan felé közeledve muszáj odafigyelni az egészségemre. Fallabdázom hetente kétszer, edzőterembe is járok, ha nincs hideg, akkor úszom, a hobbim pedig a vitorlázás.– Sokkal tudatosabb lett. A feladatok nagy száma miatt nem tehetem meg, hogy mindenbe belefolyjak, egy részüket ki kell adnom. Egy vezetőnek nem az a dolga, hogy mindent saját maga csináljon.– Még messze 2020. Ezzel együtt ez inkább lelki kérdés. Tegyük hozzá, hogy a világban az utóbbi időben változott a tudományegyetem titulus megítélése. Az előkelő tudományegyetemség azt jelenti, hogy nagyon sok területen, alapozó tudományokban és alapozó kutatásokban előremegyünk. De mondok mást: a világ ötven legjobb felsőoktatási intézményei közé tartozó londoni Imperial College nem hívja magát tudományegyetemnek, mert azt vallják, hogy ők a műszaki területre, bányászatra, vegyészetre koncentrálnak, nem a humán területre, és ez nekik így megfelel. Egyre erősebb az igény, hogy az egyetemek gyakorlatorientált képzést folytassanak – nálunk ennek hagyománya van –, legyenek a gazdaság katalizátorai, a kis- és közepes vállalkozásoknak, az innovációs folyamatoknak intézményi hátteret nyújtsanak. Bizony, az évek során jelentősen bővült a feladatkörünk. Az elmúlt pár évben például megtörtént az integráció a mosonmagyaróvári egyetemmel és az Apáczai-karral – amely egyesülés a legvérmesebb reményeimhez képest is jobban sikerült –, elindultunk a nemzetköziesítés útján, végigvittünk egy tantervreformot, idegen nyelven kínálunk képzéseket. Azt hiszem, így most a 2020 kicsit korai dátum, de persze nem engedtük el, hogy tudományegyetemmé váljunk.– Ilyen kollégiummal a világban sem sok felsőoktatási intézmény rendelkezik. A campuson az infrastrukturális fejlesztések nagyjából a végére értek, már nem sok beépíthető helyünk van.– Hadd tegyem kicsit tisztába ezt a fogalmat. A digitális fejlesztési központot ne kössük helyhez, inkább egy projekt, amely már ma is működik, függetlenül attól, hogy nem minden épület készült még el. És létezik a Palkovics miniszter úr által többször bemutatott Science Park-hálózat, amely még jobban összehúzza a gazdaságot és a felsőoktatást, és lefedi az országot Miskolctól Győrön át Szegedig egy hat tagból álló körben. Az hamar megvan, hogy építünk egy gyönyörű üvegpalotát a kőkocka helyett, de azt utána tartalommal, értékkel kell megtölteni, bevételeket kell termelni, hogy legyen társadalmi, gazdasági hatás. Mire ez beérik, az bizony legalább két-három év; most ennek a koncepcióját kell letennünk a kormányzat elé. Persze ez nem azt jelenti, hogy most nem történik semmi.– Véleményem szerint ipartörténeti emlék, jó lenne megtartani.– Idén nagyot ugrottunk, sokat több képzést kínálunk angol nyelven. A nemzetközi tanulmányok szak éppen az Apáczai-karon van és nagyon népszerű, de Mosonmagyaróváron is indult több idegen nyelvű képzés. A világban azt látom, hogy míg negyven-ötven éve az olajért, a földgázért, az ásványkincsekért folyt a harc, a jövőben inkább az élelmiszerért, az ivóvízért. A Föld népessége tovább növekszik, miközben a termőföld nagysága, az ivóvízkészlet csökken. Ez felértékeli ezt a területet, a mezőgazdasági képzés fontosságát. Már most sok olyan külföldi hallgatónk van, akik az említett gondokkal sújtott területekről érkeztek, reménykedem tehát a nemzetközi hallgatók számának növekedésében. A város és a környékbeli ipar vonzó, az pedig, hogy az Audi Hungaria nálunk van, hatalmas előny. Az itt tanuló külföldi diákok el vannak ájulva Győrtől, a lehetőségektől. Abban bízom, hogy három év múlva a mostani kétszáz helyett hatszáz-nyolcszáz külföldi tanul nálunk, persze nem tömegképzésben. Ötven országból érkeznek hozzánk diákok, Dél-Amerikától Indonézián és Azerbajdzsánon keresztül a Távol-Keletig, egyszerre víve az egyetem és az ország jó hírét a nagyvilágban. Sokan közülük később például magyarul tanulnak.– A beruházás egyrészt három épület elkészültét, másrészt egy programot jelent. Folyik a tereprendezés, a csomagvizsgálóban már majdnem egy éve tart a munka, a többi épületbe is folyamatosan költözünk be. Mivel nagyon sokan támogatták ezt a beruházást, ha majd minden kész lesz, szeretnénk az átadásnak megadni a módját. Pontos dátum még nincs, bízunk a tavaszban.– A helyzet javult az évek során. A támogatás egyrészt függ a hallgatói létszámtól, de például az budapesti Műegyetem épületei közül számos műemlék, melyek fenntartása, takarítása többe kerül, mint a Széchenyi objektumaié, tehát oda hagyományosan több pénz jutott. Mi egy hagyományosan szerényen élő egyetem vagyunk, takarékoskodunk. A finanszírozások harmadik részét a kutatási, alapkutatási fejlesztési források adják, abban a programban például, amely az intézmények fő kutatási fókuszát támogatja, nagyon jól állunk. Tavaly ötszázötvenmillió forintos pluszforrást kaptunk ezekre a kutatásokra. A külföldi hallgatók alapján adott költségtérítés szintén fontos tétel, ebben is előreléphetünk. Összegezve úgy gondolom, hogy az anyagi helyzetünk rendezett.– Év elején készül egy bevételi terv, azt igyekszünk tartani. Huszonnégy éve vagyok itt, nem emlékszem mínuszos évre.– Az állam éves támogatása hatmilliárd forint, ehhez szedünk még össze hat-nyolc milliárdot. Persze egy nagyobb beruházás, mint például az említett digitális élményközpont, már más kalkulációt, külön költségvetést igényel. Ilyenkor az állami vezetőket kell meggyőzni, hogy adjanak több pénzt.– Forró téma. Az elmúlt években, Palkovics László miniszter úr érájában évente hétszázalékos bérfejlesztés volt az oktatóknál. A kormányzat mindig hangoztatja, hogy a közalkalmazotti bértábla felülről nyitott, saját bevétel terhére szinte bármennyit adhatunk, csak a minimál meghatározott. A versenyszféra fizetéseit persze nem érjük el, de cserébe viszont csomó érdekes feladatot tudunk adni a kollégáknak. Nem emlékszem rá, hogy a munkatársak anyagi okok miatt hagyták volna el a Széchenyit. Az a szakadék, amely pár éve létezett az iparban és a felsőoktatásban dolgozók között, már nincs meg. És azt is nyugodtan kijelenthetem, hogy elbocsátások nem lesznek, sőt: ötven-száz embert fel kellene vennünk.– Az Audi fejlődésével a kapcsolatunk is egyre szorosabbá vált. Amikor az Audi belső égésű motorokat gyártott, volt belső égésű tanszékünk; most, hogy az Audi mindent gyárt, mi is bővítettük a repertoárt. Mára minden egyes szervezeti egységünkben ott van az Audi.