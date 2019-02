Börtönben a kajárpéci gyilkos

Fotó: B. A.

Szeretett volna, de nem tudott elbújni a világ elől a 29 éves Cs. G. Márton, akit azzal gyanúsít a rendőrség, hogy megölte a 27 éves volt élettársát – Piroskát – vasárnap éjjel. A Győri Járásbíróságon szerdán döntöttek a letartóztatásáról; rendőrök gyűrűjében érkezett, s mivel befelé menet még hátra bilincselték a kezét, így az arcát nem tudta takarni. A padlót nézte végig, nem válaszolt, hagyta, hogy a tárgyalóterembe kísérjék.A tárgyalás csak kicsivel volt hosszabb, mint általában, másfél óra alatt döntöttek arról, hogy a férfi a rendőrségi fogda után börtönbe vonul. Nyomós érveket sorakoztatott fel a nyomási bíró, mindenek előtt a szökés tényét. Általában a szökés veszélye már elég ok, de az ő esetében – ahogy tegnap meg is írtuk – a szökés tényét is ki lehetett mondani, ugyanis amikor a rendőrök hétfőn megérkeztek érte, hogy letartóztassák és kihallgassák, megpróbált elmenekülni a lakásáról.A tragédiát megelőzően külföldön dolgozott, s távolabbi tervei is arról szóltak, hogy ott folytatja életét – ez is ok volt arra, hogy börtönbe kerüljön. Végül pedig az, hogy a családi kapcsolatokat, a gyilkosságot megelőző időszakot fel kell térképezni a nyomozás során, s félő, a tanúkat megpróbálná befolyásolni.Az ítéletet az ügyész és Cs. G. Márton is tudomásul vette, így az jogerős.A gyilkosságot beismerte a 29 éves férfi, úgy tudjuk, kihallgatásakor azt mondta, mélységesen bánja, ami történt. Mindez azonban nem hozza vissza az alig 10 hónapos kisfia édesanyjának az életét. A férfi egyet tehetett a bíróságról kifelé menet: fejére kapucnit húzott, s a bírói határozatot tartalmazó papírral az arcát takarta, míg a kamerák forogtak.