Bőnyi rendőrgyilkosság - Hangos szóváltásba keveredett Győrkös és a rendőrnő a tárgyaláson

A felvételen hallani, ahogy a rendőrök Győrkösnét faggatják. „Vérzik!" – mondja az asszony. „Ki vérzik?" – jön hozzá a kérdés. „A fiatalember vérzik, akit a férjem lelőtt" – mondja.

Győrkös már az első tárgyaláson is faggatta a rendőrnőt. Fotó: Mészáros

A vádlott feleségét – ezt korábban megírtuk – nem hallgatták ki a tárgyalások során. Mert bár jelen volt a szobában, ahol a tűzharc zajlott, s valóban csak a gondviselésnek köszönheti, hogy azt sérülés nélkül megúszta, mégsem köteles tanúskodni a férje ellen, s az egészségi állapota is megromlott. (A történtek után közvetlenül szívinfarktust kapott.)A hangfelvétel nyilván nem perdöntő, de beszédes. Erre Győrkös István védelme – dr. Takács Zoltán és dr. Deák Andrea ügyvéd – azt mondja, hogy abban a zaklatott lelkiállapotban rendőr szájából hangzott el olyan is, hogy „remélem, nem én lőttem le a Petit". Az ügyész kérdésére – Mit szól a felesége szavaihoz? – Győrkös szerdán azt válaszolta, hogy „azoknak nincs jelentőségük az ügyben".Ez továbbra is a szakértők ügye, s a bíróság most először helyt adva a védelmi indítványok valamelyikének (messze nem az összesnek), újabb egyesített szakértői véleményt kért. Így azt is meg fogja vizsgálni az orvos-fizikus-fegyverszakértő hármas, hogy az a testhelyzet, amelyben a lelőtt Pálvölgyi Pétert megtalálták, megfelel-e egyrészt a vádiratban szereplő tényállásnak, másrészt viszont annak, amit Győrkös mond, aki állítja, nem ő lőtte le a nyomozót, hanem „baráti tűz" végzett a nyomozóval. Ez utóbbi eshetőséget eddig nem vizsgálták, csak azt, hogy a vádirat állítása alátámasztható-e szakértői véleménnyel.Ezt a fejleményt nyilván sikerként éli meg a védelem, amely ennek a vizsgálatnak az elmaradását minden tárgyaláson szóvá tette. De forszírozta azt is, hogy egy szakértő állapítsa meg: kihallgatható állapotban lehetett-e Győrkös István két órával a műtétje után? Ez számukra azért fontos, mert annál a tanúvallomásnál a vádlott még elismerte, hogy ő lőhette le a nyomozót. A bíróság a pszichiáter szakértő meghallgatását is engedte tehát.Győrkös most jó fizikai állapotban van, erősítették meg ügyvédei, ami a szerdai tárgyaláson látszott is. Győrkös szerint az ellene felhozott vád egyedül az igazságügyi fegyverszakértő szakvéleményén alapul, az pedig alaptalan állításokat tartalmaz; „elfogult és koholt" bizonyítékokat hozott fel ellene, amelyeket más szakértői szakvélemények cáfoltak. Azt kérte ezért a bíróságtól, hogy indítson büntetőeljárást a hivatalosan felkért igazságügyi fegyverszakértő ellen.A rendőrnővel is hangos szóváltásba keveredett, amikor a nyomozó egy részletre nem emlékezett, hiába forszírozta azt kérdés formájában Győrkös. Elszakadt aztán a cérna a rendőrnőnél: „Ma van a tizenkettedik születésnapja a fiamnak, de én itt vagyok most, mert maga megölt egy embert!" Győrkös visszább vett aztán, nem akarta ő a rendőrt emberként bántani, felzaklatni, főképp mert nyilvánvaló volt, hogy a hangfelvétel eleve nagyon megrázta az érintettet.A Terrorelhárítási Központ (TEK) szintén tanúként berendelt egyik munkatársát közel sem sikerült ennyire kihozni a sodrából, pedig őt is kérdésekkel bombázta a védelem. Ez sem új keletű fejlemény, korábban szintén szóba hozták az ügyvédek, hogy a bőnyi ház nappalija kazettás üvegajtajának kitörése teljesen fölösleges volt. Ezen az ajtón ugyanis eredetileg több lövésnyom volt látható, kitörése pedig nehezíti a szakértői bizonyítást. A TEK-es azt mondta: az üvegajtót a vádlott elfogása után törték ki, amikor a ház helyiségeit átvizsgálták. Hozzátette, a szakma szabályai szerint, a saját életük és testi épségük megóvása érdekében cselekedtek így, hiszen nem tudhatták, hogy a vádlottnak vannak-e még az épületben – esetleg szintén fegyveres – társai.A védelem sokadszor kérte, hogy helyszíni tárgyalást is tartsanak az ügyben, de ezt most sem sikerült elérniük. A tárgyalás februárban folytatódik.