Bőnyi rendőrgyilkosság - Folytatódik a per, Győrkös István kérdések sorával lő vissza - fotók

Egy év alatt mit sem változott Győrkös István hozzáállása a saját peréhez , egyetlen célja van, hogy bebizonyítsa: nem az ő fegyveréből származik az a lövedék, amely Pálvölgyi Péter rendőrnyomozót 2016. október 26-án megölte . A vádlott fizikálisan volt már rosszabb állapotban, a szerdai per során „penge" volt, nincs jobb szó rá. Láthatóan arra készült, hogy az egyesített (orvos-fegyver-fizikus) szakértői véleménnyel, s az azt készítőkkel szembeszálljon. Egy hiba csúszott a számításába – a szakértők egyike sem jött el a tárgyalásra.



Egy laikusnak továbbra is nehéz elfogadnia és megértenie, hogyan van az, hogy a szakértők – akik miatt az eredetileg február közepére kitűzött tárgyalást is mostanra napolták el – egyszerűen távol maradhatnak. Ez történt, de a bírói iratismertetésből azért kiderült, hogy számos levelezés zajlott időközben a bíróság, a védelem, az ügyészség és Győrkös között. A beadványok értelemszerűen a bíróságon landoltak.



Győrkös két védőügyvédjével együtt kérdések, felvetések sorával állt elő, szerették volna például a fegyverszakértőt szembesíteni egy Youtube-videóval, ahol szintén gépkarabélyból (AK-ból) lőnek ki, s ott csaknem fél méteres lángcsóva látható. A fegyver ugyanolyan, mint ami Győrkös kezében volt, mondják, s ha valóban olyan közelről lőtte le Pálvölgyi Pétert – ahogy a vád tartalmazza –, akkor annak nyoma kellene legyen a sértett bőrén.



Ez csak egy azon pontok közül, amit továbbra is kifogásol a védelem és Győrkös, s ami viszont a vádat alátámasztja. A halálos golyó ütötte sebet sem fogadják el – szerintük nincs olyan, hogy egy baseballsapka simléderén egy AK-golyó gellert kaphat, s úgy okoz olyan sérülést, bemeneti-kimeneti nyílást, mint amit a szakértő(k) mondanak. A filmekben látott módszert alkalmazva – egy halott disznó fejébe leadott lövéssel – szerintük ez (is) bizonyítható lenne. S meg kellene nézni azt is, hogy miért/hogyan esett a baseball sapka a koponyacsont-maradványokkal együtt a halott rendőr lábához.



Az ügyészség az ilyen és ehhez hasonló indítványokat már korábban is elutasította, hivatkozva arra, hogy a bizonyítási eljárás során egyszer már minden kérdésre választ adtak a szakértők.



De továbbra is ott a megválaszolatlan kérdés, hogy a rendőri fegyver(ek)ből származó kilenc töltényhüvelyhez miért csak nyolc golyót találtak? Hol a kilencedik? S hogyan lehetséges az, hogy a gyilkos golyón egyetlen DNS-nyom sincs? Decemberben a genetikus szakember sem tudta elképzelni, hogy ilyen lehetséges.



A szakértők a mostani jelentésükben minden bizonnyal adtak erre választ – azért feltételes módban tudjuk ezt írni, mert magát a szakértői anyagot nem ismertette a bíró. Győrkös szavai azonban utaltak az abban leírtakra (ő nyilván megkapta az írásos anyagot). Szerinte „minden sora hazugság", s képtelenség olyat állítani, hogy a hő miatt „pörkölődtek le" róla a DNS-nyomok. Győrkös azt is nehezményezni, hogy az összesen kilőtt 13 lövedékből tíz DNS-sel szennyezett, „amivel megvádoltak, az bezzeg steril".



Lényeg a lényeg: a június 18., 20–21-re elnapolt per során a szakértők készülhetnek a fegyvertémában nagyon is szakértő Győrkös István kérdéseire. A védelem azt is szeretné elérni, hogy ne csak azt a verziót vizsgálják meg, amire Győrkös István is csak tippelni tudott (hogy ki hol állt a szobában a lövés pillanatában), hanem más eshetőséget is.



Az ügyészség egyelőre abban a tudatban várhatja a folytatást, hogy a három szakértő az ő álláspontjukat (a vád pontjait) erősítik, de dr. Takács Zoltán és dr. Deák Andrea védőügyvédek kezdeményezték annak a bizonyos genetikus szakértőnek is az újbóli beidézését, aki a három kollégájához képest mást állít a DNS-ről.



Arról, hogy az orvosszakértő szerint Győrkös beszámítható állapotban volt-e az első kihallgatása során, a Kisalföld csütörtöki számában olvashatnak.