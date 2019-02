Bőnyi rendőrgyilkosság - Elnapolták a Győrkös-pert, kérdés marad, hogy megtörténhetett-e a ˝baráti tűz˝ a házban

Ha észült is, hiába – Győrkös Istvánt nem hoztá ki ma a szombathelyi börtönből, s nem ísérté át a törvényszé épületébe. Elmaradt ugyanis a szerdára, illetve csütörtökre kitűzött tárgyalás. Több szakértői véleménynek kellett volna elkészülnie mostanra, de azokkal nem végeztek a felkért szakemberek. Győrkös István védőügyvédei, dr. Taká Zoltán és dr. Deá Andrea azt mondjá , ez akár azt is jelentheti, hogy alaposan megvizsgáljá a szakértő az általuk felvázolt verziót. Ha észült is, hiába – Győrkös Istvánt ma nem ísérté át a törvényszé épületébe. Fotó: archív Ha észült is, hiába – Győrkös Istvánt nem hoztá ki ma a szombathelyi börtönből, s nem ísérté át a törvényszé épületébe. Elmaradt ugyanis a szerdára, illetve csütörtökre kitűzött tárgyalás. Több szakértői véleménynek kellett volna elkészülnie mostanra, de azokkal nem végeztek a felkért szakemberek. Győrkös István védőügyvédei, dr. Taká Zoltán és dr. Deá Andrea azt mondjá , ez akár azt is jelentheti, hogy alaposan megvizsgáljá a szakértő az általuk felvázolt verziót.

Győrkös István a per tárgyalási napjain aktív volt végig; védőinek mostanra sikerült elérniü , hogy az ő verzióját egyáltalán megvizsgáljá a szakértő .



De mit is vizsgálnak? Az összevont fizikus-orvos-fegyverszakértői azt, amit Győrkös István állít, vagyis hogy nem az ő fegyveréből származik a lövés, amely megölte 2016. -án a házkutatásra érkező Pálvölgyi Péter rendőrnyomozót. Lesz ezen ívül még ét szakértői vélemény: az egyiknek azt kell megállapítania, hogy ét és fél éve, az altatásból ébredő Győrkös István lehetett-e olyan állapotban, hogy vallomást tegyen.



A órházi ágyán ugyanis kihallgattá , s ott még olyanokat mondott, hogy sajnálja a nyomozót, s a kezében lévő gépkarabély lehetett a gyilkos fegyver. Ezt ésőbb visszavonta, s a tárgyalások során többször érte, hogy ne vegyé figyelembe, mert nem is nagyon volt tudatában, miket mond. A bíróság hosszas huzavona után végül kikérte a szakvéleményt erről, s egyet arról is, ami Győrkös István személyiségét elemzi.



