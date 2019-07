Boldogságbefolyásoló kapcsolataink - Több a barát, mint a rokon bizalmasaink közt

A jó barátság nagy ajándék – állítja Reider Éva és Éger Ferencné. A Facebookon is bejelölték egymást, egy házban is laknak és gyakran együtt kirándulnak.

Megszűnt a különbség nők és férfiak közt

Az MTA kutatásai szerint a magasabb iskolai végzettségűeknek van több barátjuk. A 2017-es mérés szerint minden negyedik magyar felnőttnek nem volt egyetlen barátja sem, legtöbben (65 százalék) egy-négy baráttal rendelkeztek, míg erőteljesen lecsökkent azok száma (négy százalék), akiknek tíznél is több volt. Korábban az adatok azt mutatták, a férfiaknak átlagosan több barátjuk van, mint a nőknek, de ez a különbség napjainkra megszűnni látszik.

Modern törzseknek nevezik azt a jelenséget, hogy érdeklődési körük - jellemzően hobbijuk - alapján csoportokba szerveződnek az emberek a közösségi oldalakon, így a világ távoli pontjain élő hasonlóan gondolkodók gyakran beszélgetnek. Míg korábban csak arra volt mód, hogy az egymáshoz közel élők, együtt dolgozók cseréljenek mindennap eszmét, így sokféle véleménnyel, meglátással, témával szembesültek.Bugovics Zoltán szociológus szerint a fiatalabb generációk jellemzően másképp kezelik a barátságaikat is, már reggelizés közben megnézik okostelefonjukat, üzeneteiket. Ám ez szerinte nem jobb vagy rosszabb, mint ami régen volt, csak más, van előnye, hátránya is, el kell fogadni. Ahogy a viselkedéskultúra változik a digitális világban, a barátság sem csak a hagyományos formájában működik. Az biztos: az internetes barátság is barátság. Azt pedig számos tanulmány megerősítette, a társas viszonyok mennyire fontosak életünkben.A Magyar Tudományos Akadémia közleménye szerint a kapcsolatok a hosszú élet egyik legfontosabb előre jelzői, a boldogság egyik alapvető meghatározói, a testi-lelki jóllét előfeltételei. Az erős, stabil kapcsolathálózattal rendelkezők egészségesebbek, nehézségekkor ismerőseik támogatása fokozza megküzdési képességeiket, csökkenti feszültségeiket. Albert Fruzsina és Dávid Beáta kutatók arról is írtak, hogy a közeli kapcsolatokat többnyire nagyfokú intimitás, érzelmi és anyagi támogatás jellemzi, a kevésbé szorosak révén széles körű információkhoz juthatunk.Az elmúlt évtizedek kutatásaiban a magyarok kevesebb barátról számoltak be, mint más országok lakói és azok nagy arányban munkahelyükhöz kötődtek. Máig nem változott az a helyzet, hogy a népesség ötöde-harmada egyetlen baráttal sem rendelkezik és az átlagosan említett barátok száma csökken. Ez a barátdefiníció szűküléséből is adódhat: egyre fontosabb kritériuma a fontos problémák megbeszélésének lehetősége. Míg a kilencvenes évek végéig a magyarok családtagjaikkal beszéltek problémáikról, ma már több barátot, mint rokont említenek bizalmasukként.– A családtagok, a barátok is fontosak, máshova megy, mást beszél meg rokonaival az ember, mint a barátaival – állítja Reider Éva. A szintén nyugdíjas Éger Ferencnével kötött barátságát sokan meghittnek tartják. A Facebookon is bejelölték egymást, de szinte naponta találkoznak, mivel egy házban laknak. Akkor ismerkedtek meg, mikor Márti odaköltözött. Az első perctől kezdve megtalálták a közös hangot, mintha együtt nőttek volna fel. Hasonlóképp gondolkodnak, gyakran együtt kirándulnak, biztonságot, örömet adnak egymásnak, kisírhatják a problémáikat a másik vállán. Amikor egyikük kórházba került, másikuk sok időt töltött az ágyánál. Mi mutatná ennél jobban, mit jelent a barátság? – mondják.