Bírálják a szúnyoggyérítést Győrújfalun - egy kisgyerek kórházba került a vérszívók miatt

Nagy Imre Attila, Győrújfalu polgármestere a földi, melegködös szúnyoggyérítést végző géppel.

Egy neve elhallgatását kérő győr­újfalui anya kereste meg a Kisalföldet, hogy gyermeke a múlt héten kórházba került, miután egy gyérítést követően összecsipkedték a megvadult szúnyogok, s testén kiütések jelentek meg. A szülő a megyei kormányhivatalhoz fordult, jelezve: az irtás során nem veszik figyelembe a népegészségügyi előírásokat. Kifejtette: a munkát a polgármester végzi, szerinte megfelelő képesítés nélkül, a lakókat pedig csak Facebook-oldalán tájékoztatja az időpontról.A gyermeket prof. dr. Schmidt Péter házigyermekorvos utalta be a kórházba. Ő lapunknak elmondta: idei tapasztalata, hogy a szúnyogcsípések miatt a korábban jellemzőnél súlyosabb tünetek jelentkeznek egyes kicsiknél. Ennek pontos okát nem tudja; lehet, hogy a klímaváltozással a rovarok is változtak, de előfordulhat, hogy az emberek váltak érzékenyebbé a csípésekre és a vegyszerekre. Testükön több esetben szétterülő, csecsemőtenyérnyi kiütések jelentkeznek. Praxisában csak a múlt héten két gyermek került emiatt kórházba, és további néhány páciensénél történt majdnem ugyanez.Más győrújfaluiak is panaszkodtak lapunknak. A biogazdaságot működtető Sudárné Boros Erzsébet a jó szándékot nem elvitatva azt kifogásolta, hogy a polgármester csak privát Facebook-oldalán ad tájékoztatást a gyérítésről, ami miatt sokan meglepődnek, amikor beteríti udvarukat a köd. Ő jobb megoldásnak tartaná, ha az önkormányzat a környezetkímélőbb, csak a szúnyogokra ható biológiai védekezést alkalmazná, mert a most használt szer ha emberre nem is veszélyes, tapasztalata szerint a beporzó rovarokra igen, emiatt nála kimutatható a terméskiesés. Egy neve elhallgatását kérő édesanya azt mondta: az ő gyermeke is majdnem kórházba került, olyan kiütések jelentkeztek rajta. Nehezményezte, hogy a gyérítésre gyakran este hét, fél nyolc körül kerül sor, amikor jó időben még kint vannak a gyerekek.A felvetésekkel megkerestük Nagy Imre Attila polgármestert. Ő elmondta: az önkormányzat 2015 tavaszán kétmillió forintért vásárolta a gépet, mellyel ő végez földi, melegködös szúnyoggyérítést szabadidejében, ingyen, kizárólag Győrújfalun. A gyakorlatot 2016-ban az ÁNTSZ is vizsgálta, s felhívta a figyelmét arra, hogy a tevékenységhez gázmesteri végzettség szükséges. Beiratkozott egy ilyen 1200 órás képzésre, amit jövő nyárra végez el. Idéntől az önkormányzat egy olyan vállalkozással kötött szerződést, amely végezhet ilyen tevékenységet, s van szakembere hozzá. Tavasztól már az irtáshoz használt szert is rajta keresztül szerzik be.A polgármester hangsúlyozta: ennek a szernek egészségügyi várakozási ideje sincs, s ezt alkalmazza a katasztrófavédelem is. Ráadásul a szúnyogirtó gyárilag bekevert, azaz nem megfelelő arányú hígítással nem rontható el a koncentrációja. Hozzátette: általában 3–3,5 óra alatt tud végigmenni autóval a falu utcáin, ezért szokott fél nyolc, nyolc körül indulni. "Nem értek egyet azzal, hogy ez a kérdés megosztaná a falut. Képviselő-testületi tagjainkkal és lakosaink többségével az a tapasztalatunk, hogy a katasztrófavédelem nem kellő felkészültséggel várja a szúnyoghelyzetet, emiatt van szükség arra, hogy az önkormányzat »magad uram, ha szolgád nincs alapon« cselekedjen. Mindig annyiszor irtunk, ahányszor kell, tavaly például összesen kétszer, de idén már ötször. Biztos vagyok abban, a helyiek döntő többsége elégedett azzal, hogy nálunk sokkal kevesebb a szúnyog, mint más szigetközi településeken. A Facebook-posztjaimra általában hetven-száz pozitív reagálás érkezik, de a két hete megtartott közmeghallgatáson is volt olyan lakó, aki köszönetet mondott ezért a munkáért. Hozzászólását megtapsolták! Kétgyerekes családapa vagyok, az én gyerekeimet is megcsípik a szúnyogok, és sajnos az ő testük is többször csúnyán feldagad ettől. Méhészeinket személyesen értesítem a szúnyoggyérítés várható időpontjáról" – fejtette ki Nagy Imre Attila.Dr. Szász Katalin győri járási tiszti főorvos nemrégiben levélben foglalta össze a szúnyogirtással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, amit minden önkormányzatnak megküldött. Felhívta a figyelmet arra, hogy a földi járműről végzett szúnyog­irtást 24 órával korábban be kell jelenteni a járási hivatalnak, megadva többek között a pontos időpontot és területet, illetve a kezelésre jogosult szakképzett személy nevét. Ilyen tevékenységet csak olyan ember végezhet, aki szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett.