Bihari Kristóf gyógykezelésére gyűjtenek a győri mikulásdélutánon

Hetedik Bekezdés. Fotó: H. Baranyai Edina

Bihari Kristóf gyógykezelésének támogatására ajánlják fel a szombati mikulásprogram során összegyűlt bevételt. Ennek kapcsán Károlyi Balázs arról számolt be, hogy a mosonmagyaróvári Nolato Hungary Kft - a plakátot látván - már előzetesen felajánlott 100 ezer forintot a családnak.

180-200 gyermek érkezésére számítunk. A zenekarral 6 órától fogunk zenélni, újabb és korábbi számokat is eljátszunk majd, sőt meglepetéssel is készülünk

A Hetedik Bekezdés lassan kilenc éves múltra tekinthet vissza, ez idő alatt tizenhat saját szervezésű jótékonysági koncertet adtak. Dallamos rock zenét játszanak, verseket is megzenésítenek. Legyen szó Kosztolányi, József Attila vagy Reményik költeményeiről, a zenészek egyedi formában hozzák el azokat a közönségnek. A zenekar életében nem rég gitáros-csere történt, az új gitárossal most állnak először közösen színpadra.

Károlyi Balázs, a Hetedik Bekezdés zenekar basszusgitárosa idén is megszervezte a népszerű családi rendezvényt, melynek programjai kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A zenés mikulásdélután 3 órától nyitja meg kapuit, majd 4 órától a Kispárna zenekar áll színpadra.A Mikulás kicsivel 5 óra előtt fog érkezni, és körülbelül egy órán át csomagokat oszt az előzetesen regisztrált gyerekeknek.- meséli Károlyi Balázs, aki arra törekszik, hogy minden évben megrendezhessék a délutánt, ezzel folytatva egy eddig is szép tradíciót.Majd hozzátette: az esemény felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt nyújt programokat. Például a győri Patrónus Lions Club érzékenyítő programján is részt vehetünk, amely során a vakok élethelyzetébe élhetjük bele magunkat egy rövid időre.