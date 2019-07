Bezöldül a Szent István út Győrben

Illusztráció: pixabay

Ám a talajban húzódó közművezetékek miatt nincs hely a fák gyökereinek, ezért nagyméretű, mozgatható virágládákat telepítenek.Radnóti Ákos és Fekete Dávid polgármesterek szerdán sajtótájékoztatón jelentették be, hogy július végéig a Jókai utcától a Gárdonyi utcáig a Szent István út belvároshoz közeli járdáira negyvenegy dézsát helyeznek ki, kisebb fákkal és virágokkal, így téve zöldebbé a környéket, szebbé a városképet.A növények alulról, egy, a járda burkolata alá épített vezetéken keresztül jutnak vízhez. Ezzel az öntözés automatikussá válik, így nem lesz szükség a forgalmat akadályozó öntözőautókra. A győri önkormányzat az elmúlt években arra törekedett, hogy a zöldterületek, körforgalmak vízellátását automata öntözőrendszerrel oldja meg, így téve gazdaságosabbá és hatékonyabbá a fenntartásukat.A dézsák télre is maradnak, fagyálló virágokkal. Az eseményen az is elhangzott, hogy az ősszel újabb ezer fát ültetnek Győrben.