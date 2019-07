Bezártak egy férfit a 22-es buszba Győrben, a takarítónő engedte ki

Képünk illusztráció. Fotó: Kisalföld-archív.

Olvasónk azért kereste meg szerkesztőségünket, mert párját bezárták a 22-es buszba Győrben.„Élettársam 12 órás éjszakai műszak után ült buszra, lakhelyünkhöz közel. Ma, kedden Győr-Ménfőcsanakon, a Győri úton, a malomnál szállt fel 8.06-kor a 22-es járatra. A vásárcsarnoknál akart leszállni, de fáradt volt, elaludt. A Révai utcai végállomáson, Győr központjában arra eszmélt fel, hogy épp bezárja az ajtót a sofőr. Már nem tudott szólni neki, ő pedig ott hagyta. Szerencsére negyed óra múlva jött egy takarítónő, ő engedte ki. Bejelentést tettünk a busztársaságnál, kértük az ügy kivizsgálását, aminek súlyosabb következménye is lehetett volna. A buszvezetőnek meg kellett volna győződnie, mielőtt leszáll, hogy üres a jármű" - panaszolta el az asszony.Megkerestük az ügyben az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, tájékoztatást kértünk. Egyelőre a következő választ kaptuk: „Ezúton tájékoztatom, hogy a lenti megkeresésben említett hivatalosan is megtett panaszbejelentéssel kapcsolatban, amely egy egyedi, személyes sérelemmel kapcsolatos, társaságunk természetesen hivatalos állásfoglalását, illetve tájékoztatását a panaszos részére a törvényi határidőn belül (30 nap) meg fogja küldeni."Az igaz, hogy végső esetben telefonon a hatóságoktól, az ismerőseitől is segítséget kérhetett volna a bajba jutott, ha volt nála mobil. Viszont a busz ablakain valószínűleg hiába kiabált volna ki, mert a Révai utcában nagy a járműforgalom, de kevesen járnak arra gyalog. Akkor lett volna igazán gond ebből a helyzetből, ha a felmelegedő járműben rosszul lesz, esetleg más egészségügyi okból szorul segítségre. Ezért is fontos lenne, hogy a sofőrök minden esetben meggyőződjenek arról, senkit nem zárnak be a buszba, amikor ott hagyják, hiszen, ha észreveszik, hogy van ott még valaki, akkor szükség esetén mentőt, rendőröket hívhatnak.