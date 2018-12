Belső elkerülő Győrben - Több nyomvonalat vizsgálnak még, tovább gyűjtik az aláírásokat

Fix pont – Az EYOF-kockás bácsai körforgalomig tart majd az első, s innen kezdődik az elkerülő második üteme. Fotó: B. A.

Kormánydöntés „nevesíti", hogy 2022-re megépülhet a győri belső elkerülő: az út első szakasza az Ipar utca meg-hosszabbításaként az Új Bácsai úton kiépült körforgalmú csomópontig tart. A második része innen a 14. számú főútig épül majd ki. Amikor a beruházás néhány hónapja az érintett lakók számára is „kézzelfogható közelségbe" került, a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás megindításakor tiltakozni kezdtek. A két csoport azonban más pozícióból indulhatott.Az első ütemben érintettek a Révfalu-Pataházán élők. Ők amiatt bosszúsak, hogy bár öt nyomvonal is volt az Ipar utcától az Új Bácsai úti körforgalomig, a családi házakhoz legközelebb eső „E" verziót támogatta a tervtanács, erre készült (volna) a környezeti hatásvizsgálat. A lakók egyeztettek a polgármesterrel is, s mivel itt lehet mozgástér, az önkormányzat most a kormányhivatalnál visszavonta a leendő belső elkerülő környezeti hatásvizsgálati eljárást elindító kérelmét. A megszüntetést közzétevő határozat szerint „a jelenleg engedélyeztetni kért »E« nyomvonalváltozaton kívül másik nyomvonalváltozatok kiegészítő vizsgálatát is el kívánják végeztetni". Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője szerint „jó hír az újratervezés", mely nem jelent időbeni csúszást: vélhetően a „D" nyomvonalat is számba veszik.A Bálványosi nádas nem élvez védettséget, s az út nyomvonalát már évtizedekkel ezelőtt kijelölték.A második ütemben érintett lakók petíciót írtak, aláírásgyűjtésbe kezdtek, sőt a Reflex Környezetvédő Egyesületet is megkeresték az ügyben. Úgy látják, az út zavarná az itt lakókat a megnövekedett zajjal, levegőszennyezéssel, megszüntetve a jelenleg csendes, nyugodt környéket, élővilágot.A civil zöldszervezet is az érintettek véleményét osztotta. „A nyolcvanas években lefektetett tervet mára jócskán meghaladta az idő, az út igazából nem kerül el semmit, viszont veszélyezteti a város apadó természetes élőhelyeit" – közölték, hozzátéve, hogy ügyfélként bejelentkeztek a környezetvédelmi hatósági eljárásba. A tényekhez tartozik az is, hogy az elkerülő által keresztülvágott Bálványosi nádas nem élvez védettséget, s az út nyomvonalát már évtizedekkel ezelőtt kijelölték, melyet 2006-ban a rendezési terv megerősített. A tiltakozók a napokban a polgármesterrel is egyeztethettek. Ott megtudták, hogy az elkerülő mindenképp megépül, ám a tervezésben érdekeiket képviselhetik, például a zajvédő fal vagy a Borostyán sétányra tervezett leágazás kapcsán.A lakók a választ nem tartották megnyugtatónak, az aláírásgyűjtést folytatják.