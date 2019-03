Bejártuk Győrben a Munkaügyi Bíróság új épületét - videó, fotók

Minőségben és mennyiségben is kiemelkedően teljesítettek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok az elmúlt években - mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke pénteken Győrben, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épületének avató ünnepségén.

Megújult Győrben a volt MTESZ-székház, Csornának járásbírósága lesz

Átadták a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületét, a Szent István úti volt MTESZ-székházat, amit a Leier-cégcsoport vásárolt meg és bocsátott bérleti konstrukcióban az igazságszolgáltatás rendelkezésére. Az ünnepségen jelen volt pénteken dr. Handó Tünde OBH-elnök és Völner Pál igazságügyi államtitkár.Az épület 2020-tól közigazgatási bíróságként fog működni, az új törvény értelében átalakuló rendszer egyik regionális bíróságként. Jelenleg is három megyét lát el a most még Árpád úton működő intézmény: Vas megyét, Komárom-Esztergomot valamint Győr-Moson-Sopront.A majdnem egymilliárdos költséggel felújított, 115 éves székházban - mint elmondták - jól ötvözték a modern technikát a patinás alapokkal és elemekkel, megújultak a színes üvegablakok, szép a kovácsoltvas korlát, a márványkőpadló. Itt működik a térség legnagyobb tárgyalóterme, amely 150 ember befogadására alkalmas, s összesen 2500 négyzetméternyi területen 9 tárgyaló van. Összesen több, mint 30 szobát, tágas ügyfélteret, sok kiegészítő, kiszolgáló helyiséget alakítottak ki és egy külső lift is üzemel a benti udvaron.Az esemény alkalmából dr. Takács József a Győr Törvényszék elnöke tett egy külön bejelentést is: elvi döntés született arról, hogy Csornán ismét lesz önálló járásbíróság. Az elnököt Gyopáros Alpár kormánybiztos kereste meg a kérdéssel, s elkészült a szakmai anyag, előbb törvényszéki, majd felsőbb szinten született döntés az intézmény szükségességéről. Várhatóan másfél-két év múlva kezdheti meg működését a korábbi épületben, ami a hetvenes évekig is járásbíróságként funkcionált.