Behűtötték a születésnapi pezsgőt a Győri Balettben - fotók

A társulat egykori és jelenlegi tagjai, valamint barátai titokzatos meghívásra érkeztek a táncstúdióba. Az invitálás tárgya egy rejtélyes filmvetítés volt, az indoka az őszi kerek születésnap.





Megérkeztek a „gyerekek"



A Nap szeretteivel léptek először közönség elé 1979. november 2-án. A premier utáni fogadáson Cserhalmi Imre színházigazgató elmondta a táncosoknak, hogy ugyan még nem tanulták meg neveiket a győriek, de úgy emlegetik őket, hogy „gyerekek". Mi ez, ha nem szeretet?



A „gyerekek" kilenc balettintézetis év után úgy döntöttek, hogy együtt maradnak és valami mást szeretnének csinálni, mint amit az operaház balettegyüttese kínálna számukra. Mások és jobbak akartak lenni, de a hogyant nem tudták.



„Nem akartuk a ránk váró lóvásárt, nem akartuk, hogy szétszedjék az évfolyamot" – mondta Kiss János, aki Király Melindával biztos orosz ösztöndíjat utasított vissza az álmukért.

Nem lenne a főnökünk?

Markó Iván a XX. Század Balettjében volt Béjart szólótáncosa 1978-ban, mikor megkeresték a végzősök, hogy „nem lenne a főnökünk?". Átbeszélgettek egy teljes éjszakát és anélkül, hogy Markó Iván látta volna táncolni az osztályt, igent mondott és elvállalta az együttes vezetését.A kockázat mindenki részéről óriási volt, ezt Kiss János a kezdetektől látta. „Iván igent mondott és elutazott. Nem mertük elhinni, hogy ez igaz, mert Béjart-t otthagyni nem szokás. Tudjuk, hogy mindannyian belebukhatunk. Mindenki zsákbamacskát vett. Nagyon bízunk Ivánban. Nem azért, mert szépen tud beszélni, hanem azért, amit a színpadon mutatott nekünk.Ahogy Tűzmadárként a forradalom tüzét meggyújtotta Iván és a többiek azt továbbvitték... ezt kell nekünk is csinálnunk..."Markó Iván élete egyik legfontosabb pillanataként említi a döntését, olyan meggyőzően, bátran és hittel teli akarattal győzködték a „gyerekek", hogy számára is új perspektívát adott a társulatalapítás. „Az első pillanattól éreztem, hogy ez mekkora felelősség."

Rájuk szállt az áldás



Az ötvenperces film életre keltette a legendát és sok mindent érthetővé tett a csodából, amit a magyar tánctörténet is jegyez. Jóság, tisztaság, naivitás és hit volt a kovásza a táncosoknak. Áldott, szép évek voltak. Markó Iván mindezeket a romantikus jelzőbe sűrítette, mondván, mi más lehetne „a táncművész, aki 20 éves koráig úgy él, mint a katona, 35 évesen elkezd hanyatlani, mégis a táncot választja".



Köszönjük, Győri Balett, hogy negyven éve hazatértetek és azóta is itthon vagytok velünk!