Befalazták a kéményt Győrasszonyfán

Kállai Józsefné amikor csak teheti, takarót húz magára. Takaró alatt vacog az idős asszony, Kállai Józsefné. Nővére nyitja ki a győrasszonyfai ház vékony ajtaját, ami úgy nyikorog, mintha maga is reszketne a hidegtől. Két macska arrébb szökken, bent meggymártást főznek, az csalta ide őket – egyik sem Ica nénié. Az apró konyhával a legnagyobb baj ugyanaz, mint a szomszédos szobával: a kémény használhatatlan, s így a kályha is. Nemrég betömték a nyílást, a kéményajtónak csak a helye látszik. Van egy házszomszéd, vele közös ez a kályharendszer, de a férfi nem lakik itt. Az idős asszony – mondja – egyedül van a problémával.

– A fiam kihozott egy elektromos hősugárzót, de azt sem lehet annyit járatni, mert sok villanyt fogyaszt. Még soha senkihez nem fordultam segítségért – szabadkozik az asszony, akit hol a hideg gyötör, hol a fájdalom. A lábát műtötték, csípőprotézist is beültettek, s térdtől lefelé lebénult.



– Százezer forintból élek, de szinte minden elmegy villanyra, gázra, vízre. A legnagyobb bajom most ez: novemberben a katasztrófavédelem leállította a fűtésemet, mert azt mondták: rossz állapotban van. Bepucoltatták a kályha csövének a helyét – mutat a falon húzódó fehér csíkra. A szobában egy konvektor van, de a gáz drága – panaszolja – és csak ritkán kapcsolom be. Télen tizennyolc fok soha nem volt a szobában, állandóan fázom és fájdalmak kínoznak, magam vagyok a nyugdíjammal hetvennyolc évesen. Egyedül lakom és nem tudom kifizetni a kéményt – mondja segítséget kérve az asszony, aki először is attól tart, hogy a rossz állapotú tető miatt a kéményhez hozzá sem tudnak majd férni, ácsra lenne szükség. Helyben – mondta – nemhogy szakembert nem talált, de még olyan hozzáértőt sem, akinek egy nagyobb létrája lenne.



A Jóakarat hídjának segítségével remélhetőleg orvosolható a baj, s még marad is ennivalóra, rezsiköltségre.