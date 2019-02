Bakancslistát ír daganatos kutyusának a győri gazdi - videó

Egyszer, amikor hazaértem a munkából, sántított a jobb hátulsó lábára. Nem is tudott felállni, csak sírt. Gyorsan elvittem az állatorvoshoz, aki adott neki fájdalomcsillapítót. Valamicskét javult a lába. Már nem voltak akkora fájdalmai, legalábbis nem mutatta...

"Nagyon ügyes volt, fél év után már versenyekre jártunk, szinte minden hétvégén. Kétszer kipróbáltuk a Hard Dog Race-t is, egyszer 6, egyszer 12 kilométeres távon. Előtte 3 hónapon át futottunk közösen Gyirmóton gyakorlásként".

- kezdte történetüket Garami Nóra, aki a győri állatmenhelyen találkozott össze kutyusával. Először egy barna-fehér kiskutyát pillantott meg. Bogit abszolút nem is látta, majd egyszer csak kifutott a ház alól és felugrott a kerítésre. Kivette, és ott eldőlt a sorsuk. "Igazából ő választott ki engem"."Jobb hátulsó lábát a mai napig nem terheli. Több orvoshoz is elvittem, akik az MRI vizsgálatot ajánlották. Egyik alkalommal az ortopéd orvos után rögtön elvittem MRI-re.Először kiszóltak, hogy kontrasztfestést csinálnak. Ott már sejtettem, hogy nagyobb a baj. Aztán kihozták, és akkor közölték velem a diagnózist: gerincdaganat. A gerinccsatornában van, ezért nem lehet műteni.Több hétig magam alatt voltam, nagyon sokat sírtam. Láttam rajta, hogy nem érti, mi a baj. Érzi, hogy valami van velem, és azt is, hogy vele kapcsolatban szomorkodom".Garami Nóra úgy döntött, kiírja magából a visszafordíthatatlant, így született meg blogja Bogi és Nóri címmel. A bakancslista ötlete pedig onnan fakad, hogy szeretne új, közös célokat kitűzni, például elmenni a balatoni kutyás strandra.Egy új trükk tanítása is izgalmas része a bakancslistának. Bogi gazdija végiglapozta a 101 kutyatrükk című könyvet és próbált olyat választani, amihez nem kell se lefeküdni, se felállni, mert nem akart kutyusának fájdalmat okozni. "Így láttam meg a könyvben a számolást, aminek az ugatás az alapja".Hogyan teltek Nóri és Bogi napjai a diagnózis előtt? Sok éven át jártak kutyasuliba, majd amikor Bogi már nem igazán tudott újat tanulni, akkor jött az agility.Egy-két hete hobbiszinten újrakezdték az agility-t, mert Bogit nagyon boldoggá teszi. "Kicsit túlféltem, de azt sem szeretném, hogy otthon feküdjön a négy fal között. Ezért is jó a bakancslista... Még szeretném bővíteni".Garami Nóra karrierútjára is hatással vannak a történtek: 8 éve dolgozik óvónőként, de egy ideje elhatározta, a jövőben nemcsak szabad-, hanem munkaidejét is a kutyáknak szeretné szentelni. Még jóval a diagnózis előtt talált rá a kutya-fizioterapeuta képzésre, amire be is iratkozott, és minden nappal egyre biztosabb abban, hogy ezzel szeretne foglalkozni.