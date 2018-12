Az új vasúti menetrenddel pofont kapott az elővárosi közlekedés Győr környékén

Csőbe húzva a marcalvárosi vasútállomás. 2011-es látványtervek Füzy Zsuzsannától. a marcalvárosi vasútállomás. 2011-esFüzy Zsuzsannától.

Az új menetrend szerint napi négy vonat áll meg a ménfőcsanaki állomáson és indul Győrbe hétfőtől vasárnapig. Az indulási időpontok a következők: 4:54, 10:38, 16:04, 22:37. Ezek a szerelvének 15-20 perc alatt érnek a városmagba. Fotó: Bertleff András

A győri körvasút vonalvezetése és megállói a VEKE tervein.

A busz és a vonat nem ellenség. Épp ellenkezőleg: a modern közlekedésben segítik egymást.

"Mi, utasok, közlekedők, emberek ugyanígy tehetünk a kialakult helyzetről. Napjainkban divat a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása. A környezetvédelem azonban nekünk, győrieknek nem a nagy csendes-óceáni szemétszigetnél kezdődik, hanem például pont Ménfőcsanak és Győr között. Ott kezdődik, hogy minden egyes alkalommal, amikor csak tehetem, nem a személyautóval megyek Győrbe, hanem kerékpárral vagy vasúttal" - osztotta meg véleményt Olvasónk. Ha a mai naptól eggyel többen értünk vele egyet, már megérte.

Az új menetrend említett része visszaesést jelent a Győr környéki vasút-közlekedésben. Pedig a környező országokban, de említhetünk hazai példát is, Budapest környékén népszerűek az elővárosi vonatok. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) már évekkel ezelőtt hangsúlyoztaa kisalföldi megyeszékhely növekvő közlekedési problémáit nem kizárólag út- és parkolóházak építésével kellene orvosolni. Egy 2012-es tanulmányuk szerint, "Győr elővárosának jelenlegi közlekedési rendszere elért a teljesítőképessége határához".Ez volt hat éve, érdemben biztos nem javult a helyzet, sőt. Németországban és Ausztriában Győr-léptékű kisebb régiós központok esetében is sikerült korszerű elővárosi vasúti közlekedést építeni. Az "S-Bahn koncepció" legfontosabb alappillérei: a vasúti gerinchálózat, a tarifális integráció és a közös szolgáltatástervezés.A VEKE anno úgy látta, hogy "Győr vasút-hálózatán létre kell hozni olyan központi törzsvonalat, mely alkalmas az elővárosi vonatok fogadására. A központi gyorsvasúti gerincszakaszon két új megállót (Adyváros, Marcalváros) szükséges kialakítani. Az új gerincvonal a járatok sűrűsége és az új megállók miatt alkalmassá válhat városon belül közlekedésre is, így tehermentesítve a várost. Győr vasúti rendszerének ilyen módon történő újragondolása hatalmas területeket szabadíthat fel a város számára, továbbá kevésbé frekventált településrészeket is a régió csuklópontjaivá tehet"."Az idézett megoldásokkal, körülbelül 35-40 milliárd forintos költségből az egész győri előváros számára fenntartható, 30-40 éves távlatban is időtálló közlekedési hálózat alakítható ki" - állította a VEKE. Ettől jelenleg fájóan messze vagyunk.Miután kiderült, hogy több vonat nem fog megállni az öt Győr környéki megállóhelyen, két Olvasónk is tollat ragadott. "Csúcsidőben a busz néha 45 perc alatt ér be Ménfőcsanakról a központba, a vonat 15 perces menetidejével szemben. Ezt a tényt hangsúlyozva, a járatok sűrítésével jelentősen növelni lehetne az utasok számát. Ha a Budapesten bevált módszer szerint a buszbérlet városon belüli utazásra a vasúton is érvényes lenne, tovább növekedne a kötött pálya népszerűsége. Ha még vasúti megállót is alakítanának ki a csanaki társasházak mellett, igenis lenne jövője a vasúti közlekedésnek" – közölte Olvasónk.Másik Olvasónk győri közlekedésmérnök, ő is rossz döntésnek tartja, hogy a Győr és Celldömölk közötti személyvonatok közül több járatnak törölték a ménfőcsanaki megállását a menetrendből. "A Ménfőcsanak és Győr közötti közlekedés jelenleg is nagyon szűk keresztmetszet, ami a jövőben csak fokozódni fog. A 83-as főút négysávosításával a közlekedési dugók a még nagyobb forgalom miatt súlyosbodni fognak. Az új út - jelen esetben a négysávos gyorsforgalmi út Pápáig - nagyobb forgalmat generál majd, de ez a növekedett forgalom ugyanazon a szűk keresztmetszeten próbál majd Győrbe jutni. Így a jelenlegi 5-10 perces várakozás a bevásárló központok környékén mind reggel, mind a délutáni csúcsidőben emelkedik majd" - kezdte a szakember."A Győr-Celldömölk vasútvonal hasznosításáról, fejlesztéséről több tanulmány készült. Mind a jelenlegi nyomvonal ideálisabb, optimálisabb felhasználásáról (például új megállók létesítése frekventált helyeken: bevásárló-központoknál, Adyvárosban), mind a marcalvárosi bekötésről több dokumentum porosodik fiókok alján. A kötöttpályás eljutás - többek között - Ménfőcsanakról Győrbe tényleg igazi közlekedési alternatíva, független a reggeli és a délutáni közlekedési dugóktól. Még a jelenlegi pályaállapotok között is versenyképes idővel rendelkezik a városközpont és az előváros között" - folytatta közlekedésmérnök Olvasónk.Hozzátette: "nyugaton már a hetvenes években bizonyították, hogy csak a közúthálózat fejlesztésétől nem lesz jobb a közlekedés. Az új út új forgalmat generál. Győrben ezt jól példázza a Nádor aluljáró esete: nem csökkent annyival a Baross híd és a 81-es főút felüljárójának forgalma, amekkorára duzzadt az aluljáróé"."Az egész régió összefogása nélkül a közlekedési problémák nem oldódnak. A város forgalma nem áll meg a Győr táblánál, a város agglomerációja nagy kiterjedésű és egyre nő, több települést foglal magában. A forgalom közös, így a probléma is közös. Közösen kell megoldást találni rá" - zárta szavait a győri közlekedésmérnök.