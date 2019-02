Az óvodás csoport sem zavarta az illegális szemetelőt Győrben - lerakta a pakkot a szelektív sziget mellé

Az elmúlt évben is jelentős erőfeszítéseket tett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén illetve a közterületeken szemetelő szabálysértők tettenérésére és megbüntetésére a Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportja, a győri közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársaiból szerveződött csoport.



A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportjának munkatársai 2018-ban közel 2000 alkalommal végeztek ellenőrzést, mintegy 1700 esetben szelektív szigetet, több mint 110 alkalommal egyéb közterületet tartottak szemmel, és egyéb hulladékszállítással, illetve elhelyezéssel kapcsolatos tevékenységet is folytattak mintegy 135 esetben.

Több mint 1000 alkalommal illegálisan elhelyezett hulladék átvizsgálását hajtották végre, 36 akcióban vettek részt a közterület-felügyelet felkérésére, és 145 ügyben kezdeményeztek hatósági intézkedést. A csoport munkáját 61 alkalommal lakossági bejelentések is segítették. A városban élőktől érkező információknak minden esetben utánajártak a kommandó tagjai, több esetben konkrét illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos jelzések érkeztek, más alkalmakkor a különösen fertőzött területekre hívták fel a figyelmet.



Az ellenőrzések során többször tapasztaltak a biztonságiak kirívóan durva szabálysértéseket. Az egyik ellenőrzés alkalmával a csoport látta, amint egy győri óvódás csoport apróságainak mutatták meg a nevelők a szelektív szigetet, és magyarázták el annak működését. Mindeközben a gyerekek szeme láttára egy felnőtt a legnagyobb lelki nyugalommal helyezte el az illegális hulladékot a sziget környezetében. A hulladékkommandó természetesen bemutathatta, hogy az ilyen tevékenység nem marad következmények nélkül, a további szemetelést megakadályozták, a tettes ellen eljárás indult. Egy másik esetben az Urbantsok utcai szelektív szigetnél illegálisan lerakott hulladék mennyiségének hirtelen megnövekedésére a sziget rendszeres tisztítását végző kollégák hívták fel a kommandó figyelmét. A fokozott ellenőrzésnek köszönhetően ezen a helyszínen két esetben tetten is érte a kommandó a szabálytalankodókat, akik ellen eljárás indult.



Az elmúlt évben a szabálytalankodók a korábbiaknál gyakrabban kapták meg méltó büntetésüket. Az ellenőrzések és az azt követő szankciók intenzitását jól mutatja, hogy míg a győri közterület-felügyelet 2017-ben 805 esetben indított szabálysértési eljárást illegális hulladéklerakással kapcsolatban, ez a szám tavaly 907-re emelkedett. 2017-ben 735 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot és 70 alkalommal tettek feljelentést, 2018-ban már a feljelentések száma 90-re, a helyszíni bírságok mennyisége 817-re emelkedett. A kiszabott bírságok összege tavaly meghaladta az ötmillió forintot.





Sajnos az intenzív ellenőrzések és a kiszabott büntetések ellenére még mindig nagyon sokan és sokszor megszegik a hulladéklerakás szabályait. A helyszínen elkészített fotók igazolják, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre sokan vegyes háztartási hulladékot visznek, a kukát mellett hagyott szatyrokban, műanyagtáskákban, valamint magukban az edényekben pedig jócskán található oda nem való, illegálisan lerakott hulladék.

Az illegális hulladék sajnos elhagyott ingatlanokon, telkeken is megjelenik. A köztisztaság fenntartása érdekében a Győr-Szol Zrt. a szemetet innen is rendszeresen elszállítja, ami éves szinten több száz köbméter hulladék fuvarozását jelenti és több tíz milliós kiadással jár. A munkát akadályozza, hogy az ingatlanok sokszor magántulajdonban vannak. Ilyen esetben a lerakás megakadályozása illetve az elszállítás megszervezése a tulajdonos vagy használó feladata, és annak költséget is neki kell viselnie.



A hulladékkommandó természetesen ebben az évben is folytatja az ellenőrzéseket.