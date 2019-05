Az országban először Győrben kapcsolta be a Telenor az 5G hálózatát

Az élő, de zárt hálózattal a Széchenyi István Egyetemen megtörtént egy 5G-vel működő telefonnal az első 5G videóhívás is Kara Ákos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára, valamint Jan Hanus, a Telenor Magyarország vezérigazgatója között.



Kara Ákos történelminek nevezte az első videóhívást. Fotó: Bertleff Az eseményen együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Telenor a Széchenyi István Egyetemmel.

Kara Ákos történelminek nevezte az első Magyarországon, 5G hálózaton lebonyolított videóhívást 5G telefonnal, majd elmondta, hogy az emberek az 5G-től is ugyanazt várják el, mint a 4G hálózattól, hogy megbízható, stabil és megfizethető legyen. Magyarország a 4G hálózat működése a világ első tíz helyezettje között van - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy az az emberek elvárása, hogy a kormányzat a piaci szereplőkkel olyan piaci környezetet alakítson ki, amely az ország versenyképességét szolgálja.



Kiemelte azt is, hogy azért a Széchenyi István Egyetemre esett a Telenor választása az 5G hálózat kipróbálására, mert jól fejlődő felsőoktatási intézmény és a távközlés területén jelentős tudással rendelkezik.



Koller György, a Telenor Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettese szerint sok potenciál rejlik még az 5G-ben, s reményét fejezte ki, hogy a technológia fejlesztéséhez az egyetem szellemi tőkéje hozzájárul majd és új lehetőség nyílik a nemzetgazdaság és a társadalom számára.



Beszélt arról is, hogy két bázisállomást alakítottak ki Győrben, egyet az egyetem tetején, egyet pedig a belvárosban. A tesztelésre és fejlesztésre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adott három hónapra egy zárt frekvenciát. Az engedély igény esetén meghosszabbítható.

Az 5G hálózat rendkívül magas letöltési sebességgel működik, valós idejű kommunikációra képes, mert a válaszidő egy milliszekundumra csökken a 4G több száz milliszekundumos idejéhez képest és akár az óránkénti ötszáz kilométeres sebesség mellett is fenntartja a kapcsolatot a bázisállomásokkal - ismertette.

A Telenor 25 éve indította el Magyarországon a szolgáltatást, a 4G hálózatot pedig 2010 őszén kezdték el fejleszteni és tesztelni. Azóta mintegy kétszáz milliárd forintot ruháztak a fejlesztésbe, amely mára világ egyik vezető mobilhálózatává vált.



Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora azt emelte ki, hogy a győri intézmény volt az első, amelyik a távoktatást bevezette, az 5G pedig fontos eszköz lehet abban, hogy az infokommunikáció segítségével még hatékonyabb legyen ez a tanulási forma.



Fekete Dávid (Fidesz-KDNP) Győr alpolgármestere arról beszélt, hogy a digitalizáció és a digitális alapú fejlesztések fogják az ország jövőjét meghatározni. Az egyetem, a kormány, a győri önkormányzat és a helyi ipari szereplők közötti együttműködések és fejlesztések révén pedig e területen Győr élen jár.