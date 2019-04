Az ország fodrász-kozmetikus tanulói versenyeztek Győrben - fotók

Csúcsot döntött a részvétel a tizedszer tartott Kossuth-kupán szombaton. Az országból 17 iskola 177 tanulója mutatta meg tudását 250 versenyszámban. Az iskola termeiben, aulájában többen nyüzsögtek, mint a felnőtt magyar bajnokságon, ráadásul rangos neveket is találtunk az indulók között, ugyanis korosztályos Európa-bajnok, magyar bajnok is ollót, vagy sminkecsetet ragadott.Az egyik teremben például a kétszeres korosztályos magyar bajnok, Európa-első Csillag Petra készített barátnőjének látványos hajat. „Hatévesen már tudtam, hogy fodrász akarok lenni, otthon még a kutyám farkát is befontam" – mesélte. Egy másik indulónak, a mosonszentmiklósi Boczor Viktóriának ellenben az első megmérettetése volt a szombati: „Nagyon izgultam egész nap, pedig rengeteget gyakoroltam, az egész családot kisminkeltem" – árulta el.Független sminkmesterek, mesterfodrászok, kozmetikai és fodrászcégek képviselői ültek a zsűriben, a nyertesek pedig rangos díjakat kaptak: az érmen és a serlegen kívül kozmetikai cikkeket, vásárlási utalványt, alapanyagokat. „Sminkeseink ugyan mind lányok, de a fodrászoknál évről évre egyre több a fiú induló" – hívta fel a figyelmet Kaukerné Kovács Edit, a Kossuth iskola igazgatónője. „Erős a mezőny, és tényleg kreatívak, lelkesek a tanulók, a szakma utánpótlása biztosított" – hangzott az egyik zsűritag, Vámosiné Zalka Ágnes értékelése.A leglátványosabb az utolsó versenyszám, a Fantázia smink volt, amelynek témája idén Alíz Csodaországa volt. Valóban, a tanulók tele voltak ötlettel, és a versenyre betérő úgy érezhette magát, rövid időre csodaországba tévedt.

Előzmények:

A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiumában 2009. óta minden évben megrendezik a Kossuth Kupa - fodrász-kozmetikus tanulóversenyt.Az idei versenyre 13 iskola 181 tanulója 258 versenyszámmal jelentkezett. Tíz évvel ezelőtt a verseny még regionális szinten zajlott 6 iskola részvételével, napjainkra azonban országossá nőtte ki magát.