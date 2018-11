Az ikervonaltól az 5G-ig, és a "elég..."-től a "...séges"-ig

Elrepült közben pár év, ma már az önvezető autók, és az autonóm járműveket is kiszolgáló, az ikervonalhoz képest felfoghatatlan összetettségű, futurisztikus 5G-rendszer korába lépünk a mobilszolgáltatásban. Szilágyi György széchenyis öregdiákkal, a Magyar Telekom hálózattechnológiai igazgatóságának ágazatvezetőjével beszélgetünk.

A gyárba, ahol édesapám dolgozott, többször mehettem nyári munkára, és volt, hogy a telefonközpontba osztottak be. Akkor a telefon még tényleg kisebbfajta csodának számított. Rendkívül megfogott az a technológia, ezért is döntöttem a KTMF mellett, amikor be kellett adni a felvételi papírt. A diploma megszerzése után aztán a Telekom jogelődjénél, a Magyar Posta győri telefonközpontjában kaptam munkát"

Mérnöki szemléletet, látásmódot oltottak belénk, nem szobatudósokat neveltek a KTMF-en. Így tankörtársaimat is akármerre sodorta az élet, tudtak boldogulni – idézi fel a Széchenyi István Egyetem jogelődjén töltött éveket Szilágyi György. Fotó: Májer Csaba József

Amikor élete első nagy fordulópontjáról, szerencsés pillanatáról, lehetőségéről kérdezzük, a telefonközpontok hazai digitalizálási programját említi, és a Posta összefogását a KTMF-fel. Olyan fiatal szakembereket kerestek, akik a már máladozó COCOM-listák időszakában, az 1980-as évek végén elegendő készséggel rendelkeztek ahhoz, hogy egy osztrák cég segítségével egy kanadai rendszert vizsgáljanak, és előkészítsék a hazai digitális telefonközpont-hálózat kiépítését.

Közéjük kerültem én is, bevettek az alapító csapatba. Amikor a fél ország fagyasztóládákért ment át a sógorokhoz, mi az új technológiát tanulni jártunk ki Bécsbe, és a győri főiskola laborjának területén létrehoztuk az első tesztközpontot. Vizsgáltuk a hálózatba illesztés lehetőségeit, tanultuk tovább a rendszert, és képeztük a kollégákat. Szerencsés egybeesés volt, hogy mire elértünk a telepítéshez, feloldották a COCOM-listát. Így került be az első nyolc digitális telefonközpont az országba, és ott lehettem a tesztelésüknél, telepítésüknél. De ez már történelem. Ami akkor csúcstechnológiának számított, mára elavult, és már ki is váltottuk"

– mondja az elismert távközlési szakember.A mobil távközlésben ma már mindenki technológiai forradalomról, az 5G eljöveteléről beszél.

Mi nem csak beszélünk róla, hanem már dolgozunk rajta. Például elsőként mutattunk be Magyarországon valós körülmények között az 5G hálózatot budapesti, Krisztina körúti székházunkban. Az életből vett látványos példákon keresztül szemléltettük, mire lesz képes a jövőben az 5G technológia a rendkívül alacsony késleltetés, a lényegesen nagyobb átviteli sebesség, az új frekvenciatartományokban elérhető nagyobb sávszélességek, illetve az erőforrások hatékonyabb használata révén. Várhatóan néhány éven belül válik általánosan elérhetővé Európában, a jelenlegit ezerszeresen meghaladó kapacitással, amely lehetővé teszi majd több milliárd eszköz hálózatra kapcsolódását. Sokan megkérdezik, hogy kell-e például ez a – ma még szinte felfoghatatlan – sebesség? Erre a válasz egyértelműen az, hogy igen, kell. Az 5G hálózatot a gépeknek építjük, persze azért, hogy az emberek életét jobbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyük"

– részletezi Szilágyi György, hozzátéve, hogy a merőben új hálózati koncepciót jelentő 5G a vezetékes és a mobil kommunikáció előnyeit egyesíti. Késleltetés nélküli, villámgyors és folyamatosan rendelkezésre álló kapcsolatról van szó, amely robotokat és gyártósorokat tud kiszolgálni, képes biztonságosan információval ellátni a járműveket, prediktíven felkészíteni magát egy-egy nagyobb terhelésre, vagy autonóm módon kijavítani a saját hibáit. Bár a jelenlegi hálózatoknál lényegesen gyorsabb is lesz majd, az 5G lehetőségei nem csak a sebességben rejlenek, hanem a beépített hálózati intelligenciában és a más technológiákkal történő együttműködésre való képességben is. A technológia az ipart is átalakítja.A széchenyis öregdiák azért hű több évtizede munkahelyéhez, mert „ha érdekel a technológia, a technológia fejlődése, és szeretnél élen járó, világszínvonalú dolgok fejlesztésében, bevezetésében részt venni, no meg persze akarsz is állandóan tanulni, akkor a Magyar Telekomnál kiélheted magad". A KTMF-es évekre pedig azért emlékezik vissza szívesen, mert már a nyolcvanas években gyakorlatias tudást adott.

Ráláttunk a távközléstől az automatizáláson át sok mindenre. Oktatóink többnyire gyakorló szakemberek voltak. Ez segített az orientációban, és később a munkában is, a műszaki élet minden területén. Mérnöki szemléletet, látásmódot oltottak belénk, nem szobatudósokat neveltek. Így tankörtársaimat is akármerre sodorta az élet, tudtak boldogulni. Ráadásul olyan emblematikus oktatóktól kaptuk az útravalót, mint Kuti József tanár úr. Persze, voltak azért izgalmas percek. Egy tankörtársammal esett meg, hogy a vizsga több órán át tartott, és végül késő este Kuti tanár úr csak annyit írt az indexbe, hogy „elég…", és azt mondta a hallgatónak, reggel jöjjön vissza, majd akkor befejezi ezt a szót, s kiderül, hogy „…séges", vagy „…telen" lesz a vége. Tiszteltük tanárainkat a rendkívül nagy tudásukért és többségükre máig szeretettel gondolunk – a néha izzasztó vizsgaélmények dacára"

– mondja Szilágyi György.A szép emlékeknek, az életre szóló útravalónak is köszönhető, hogy ősszel kedves ajándékkal tért vissza Alma Materébe. A kezdeményezésére létrejött Magyar Telekom ösztöndíjakat adta át az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével tehetséges széchenyis hallgatóknak.Szilágyi György Győrben él családjával. Feleségével két gyermeket neveltek fel, a családtól sok támogatást kapott ahhoz, hogy karrierje kiteljesedhessen. A hétköznapok stresszét pedig egy különleges puskával a kezében vezeti le, de az általa elejtett prédák sosem sérülnek meg. A „fotópuskával" természetfotókat készít, kedvenc témáját a madarak adják, de a sportfotózásban is otthonosan mozog a gazdag életpályát bejáró távközlési szakember.