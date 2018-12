Az autósoknak még fel kell fedezniük az utat az új csomóponton Győrben

Kismértékben, de nőtt a forgalom a szeptember 5-én átadott új csomóponton és nyomvonalon, amely a Radnóti utca folytatását köti ki az 1-es főútra. A felfutás várhatóan években mérhető, mint a legtöbb esetben, mert az autósok többsége szereti – néha a közlekedési szakemberek is csodálkoznak rajta, hogy mennyire – a megszokott útvonalakat.



Általában három hónap telik el az átadástól, amire egyáltalán vizsgálja az útkezelő szervezet egy új nyomvonal hatását, ennél előbb nincs értelme mérni – mondta korábban az útkezelő. Ezért kérdeztük, milyen a szeptember elején átadott 1-es főút kikötés forgalma, főleg advent idején, amikor minden alternatív útvonal szerepe megnő.

Míg a belvárosból szerteágazó hálózat rendszeresen bedugul, a kialakult új tengelyen legkevésbé sem kell tartani a torlódástól. Persze magának az 1-es főútnak a forgalmát már megfogják a lámpák.



Máthé-Tóth Péter tájékoztatásért felelős mérnök azt mondta: nőtt a forgalom ősz eleje óta, de kismértékben. Főleg reggel és délután érezhető, s egy átlagos iskolai napon 1500–2000 kocsi halad át. Viszonyításként – felelte kérdésünkre – azt lehet tudni, hogy egy nagyobb nyomvonal 5–6 ezer autót „lát" naponta, a „révfalui" Kossuth híd 8000-et. Az új utat elsősorban a közelben élők használják, tengelyként – amely a 14-es főútig ér –, még nem kezdett élni a köztudatban, de fontos útvonalat jelent például a Pannon-Víz Gyepszél utcai telephelye miatt.

Az autósok többsége szereti a megszokott útvonalakat.



A szóvivő hangsúlyozta: nem is számítottak egy-két évesnél gyorsabb felfutásra, mert ez a megszokott. „Néha mi is elcsodálkozunk rajta, mennyire ragaszkodik a többség a megszokott útjához, a megszokott sávjához" – mondta Máthé-Tóth Péter, példaként említve a Szauter utcát, amit 2006-ban adtak át, és csak 2008–2009-ben kezdték sűrűbben használni.



Az új, 1142 méternyi útvonal minden hozzá tartozó költséggel együtt 900 millió forintba került, s fél évvel a tervezett határidő előtt adták át.



Naponta 1500–2000 autó halad át az új útvonalon, elsősorban a közelben lakók. Fotó: Mészáros Mátyás