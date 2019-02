Az Audi új polcra tette a bérszintet

Az Audi béremelése nagyon komoly helyzetet teremtett, ebben nincs vita az érintettek között. Fotóillusztráció: H. Baranyai Edina

Pintér-Péntek Imre kamarai elnök. Fotó: H. Baranyai Edina

Amikor az audis bértárgyalások finisbe fordultak, az elvi szintről a gyakorlatira emelkedett a kérdés: az Audi a helyi bérszintet új polcra helyezi? A számok mostanra ismertek – 18 százalékos, de legalább havi bruttó 75 ezer forint béremelés, 400 ezer forint cafeteria –, a válasszal ezért nem várhatunk tovább. Elsősorban a német vállalat beszállítóit, illetve a régió iparának ismert kis- és középvállalkozóit kerestük meg, hogy megtudjuk, mit kezdenek ők az Audi által teremtett helyzettel."Ahogy mondani szokás, folyamatban lévő ügyről nem nyilatkozunk" – ha még egy beszédes mondatot kellene találnunk, amelyet tegnap kaptunk, akkor ezt is elő kell vennünk. A cégek vezetői nemigen akartak/tudtak választ adni erre a kérdésre, de hátteret azért festettek – kérve, hogy a cégüket véletlenül se nevesítsük. Mivel szinte mindenki ugyanazt a kottát mondta el, így viszonylagos biztonsággal állíthatjuk, hogy 2019 elején ez most a helyzet a helyi iparban.Az Audi béremelése nagyon komoly helyzetet teremtett, ebben nincs vita az érintettek között. Igazából az a kis- és középvállalkozói közeg sem nyugodhat meg, akik a 2019-re szóló bérmegállapodást mostanra megkötötték. Mert a dolgozói valóban addig a pillanatig voltak elégedettek a nyolc-kilenc százalékos, van, ahol két számjegyű emeléssel, amíg nem szembesültek az egyébként is magasabb alapszintről induló audis 18 százalékkal."Megvizsgáljuk a hatását" – szólt a diplomatikus válasz több helyről is, de egyesek nem tartották kizártnak, hogy év közben még hozzá kell nyúlniuk a dolgozóik béréhez. Nem lesz könnyű, mert bárkinek is a beszállítói, a szerződéseket a felvásárlókkal már megkötötték 2019-re; s hiú ábránd azt gondolni, hogy a nagyvállalat majd elfogadja az emelési igényüket, mondván, a bérköltségeik megugrottak. Nekik tehát a hetekkel-hónapokkal ezelőtt megkötött szerződésből kell kigazdálkodni a lehetséges béremelést is, de ezzel kivárnak, amíg csak lehet.Érdekes volt azt is hallani, hogy az Audi mint "jolly joker" épp a mögöttünk hagyott időszakban kezdett volna megkopni; a munkavállalók már nem feltétlenül a német vállalat nevével jöttek, hanem azzal, hogy „kaptam máshonnan ajánlatot". Ez most ismét változni fog, jósolták a vállalatok vezetői, illetve HR-esei, ismét sokat fogják hallani az "Audi"-t. Ahogy a béralku elején kevésbé elfogult pozícióból mondhatott véleményt Sragner László, a VOSZ megyei elnöke, úgy most is hivatkozhat a saját véleményére Pintér-Péntek Imre, a kereskedelmi és iparkamara megyei elnöke. Ő optimistább, mint Sragner volt, aki szerint a kis- és középvállalkozások 30–40 százaléka komoly bajba kerülhet egy markáns audis béremelés után – márpedig a 18 százalék az.A kamarai elnök szerint alkalmazkodóképességben a világelsők közé tartozunk, ezért bízik abban, hogy a vállalkozók többsége megtalálja a megoldást. Egyedül viszont valóban nem fog mindenkinek sikerülni ez, Pintér-Péntek ezért hangsúlyozza ismét (erről korábban a Kisalföldben már beszélt), hogy az állami szerepvállalás elkerülhetetlen. "Lehet ez járulékcsökkentés vagy például az, hogy a tizenharmadik havi bér elkerülhetetlenségét tudomásul véve annak közterheit átvállalja az állam." Pintér-Péntek Imre kimondhatja, amit az érintettek nyilván sokkal nehezebben tehetnek meg: "Az audis bérmegállapodás egyértelműen kihat a régió bérszintjére." S ez még akkor is igaz, ha a mondás talán soha nem volt ennyire igaz: addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.