Az Audi logisztikai központjain épül meg Európa legnagyobb tetőnaperőmű-parkja Győrben

Az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején, mintegy 160 000 négyzetméteren épít az E.ON egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőműparkot. A projekt megvalósításával az Audi Hungaria gyárterületén fog működni Európa legnagyobb épületen kialakított fotovoltaikus rendszere. Az építési munkálatok idén augusztusban kezdődnek, a tervek szerint 2020 januárjától indulhat a zöldenergia termelése. Az Audi Hungaria két logisztikai központja

„Felelősségteljes vállalatként kiemelten fontosnak tartjuk a tevékenységünkből származókörnyezeti hatások lehető legalacsonyabb szintre történő mérséklését. Az Audi Hungaria energiaellátásának közel 70 százalékát már most megújuló, geotermikus energiából fedezi. Deklarált célunk, hogy az Audi Hungaria szén-dioxid-semleges vállalat legyen. A megvalósuló naperőműparkkal immár az áramellátás terén is újabb lépést teszünk célunk elérése felé", mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.



„Vállalatunk elkötelezett a fenntartható jövőt szolgáló megoldások mellett. Ennek fontos része a napenergia felhasználásának széles körű elterjesztése. Nagy örömünkre szolgál, hogy az E.ON megkapta a bizalmat és egy közel 25 éves együttműködés indul a vállalatok között. Tavaly kapcsoltuk rendszerbe első saját napelemtelepeinket Szigetváron és Mohácson 10 hektár összterületen, nagyságrendet léptünk a megújuló energia hasznosításában. A Győrben megvalósuló naperőműpark egy újabb nagy lépés", mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária igazgatósági tagja. A naperőműpark látványterve

Az együttműködés értelmében az Audi Hungaria biztosítja két, egyenként mintegy 80 000 négyzetméteres logisztikai központjának tetőfelületét a naperőműpark kiépítéséhez. A tervek szerint ez lesz Európa legnagyobb tetőre szerelt naperőmű-beruházása. Az E.ON helyezi üzembe és működteti a 35 000 napelemből álló parkot, amely évente több mint 9,5 GWh energiát fog termelni. Ez az energiamennyiség 5 000 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnakköszönhetően mintegy 6 000 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe. A 35 000 napelemből álló park látványterve

Az Audi Hungaria ambiciózus célokat fogalmazott meg a környezetvédelem területén, amely a teljes energiafelhasználás, a szén-dioxid-kibocsátás, a vízfelhasználás és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérséklését is jelenti. Ennek keretében mára a vállalatnál keletkezett hulladék 99,5 százalékát újrahasznosítják, valamint a további területeken is jelentős előrehaladást értek el.



Az E.ON kiemelt figyelmet fordít mind nemzetközileg, mind Magyarországon bolygónk védelmére, ezért folyamatosan dolgozik az energia- és környezettudatos jövő fenntartható megoldásain, például napelemes és energiahatékonyságot biztosító rendszereken, az elektromos közlekedés infrastruktúrájának kiépítésén és további új, modern, megbízható szolgáltatásokkal kíván élenjárni az új energiavilágban.