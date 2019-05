Az Audi kivezeti a Győrben gyártott TT sportautó modellt a kínálatából, és egy elektromos meghajtású modellt vezet be helyette - mondta a német autógyártó társaság vezetője csütörtökön Neckarsulmban, a részvényesek közgyűlésén.



Bram Schot, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke beszédében kiemelte, hogy a társaság "az élre tör" az autógyártás elektromobilitás felé haladó átalakulásában. Ezt jelzi, hogy egyedül 2020-ban öt elektromos meghajtású modellt vezetnek be, 2025-re pedig 20-ra emelkedik a tisztán elektromos hajtásrendszerű modellek száma.



Az is meglehet, hogy az A8-as következő nemzedéke is elektromos meghajtású lesz. Erről még nincs végleges döntés, de "nagyon is el tudom képzelni" - mondta Bram Schot.



Aláhúzta, hogy a társaság a következetességre és az összpontosításra törekszik, ami azt jelenti, hogy az erőforrásokat a "kulcsprojektekre" koncentrálják, és csökkentik az új modellek és a kínálat egészének "komplexitását". A hagyományos hajtásrendszerű modellek csaknem egyharmadát "töröltük, és továbbra is átfésüljük portfóliónkat" - mondta az Audi vezetője.



Az összpontosításhoz az is hozzátartozik, hogy bizonyos dolgokat "elenged" az ember, "például az Audi TT-t" - fogalmazott Bram Schot. Elmondta, hogy a sportautót "néhány éven belül" felváltja egy új, elektromos meghajtású modell, amely ugyanabba az árkategóriába tartozik majd, mint a TT.



A többi között arról is szólt, hogy az Audi legkésőbb 2050-ig teljes mértékben szén-dioxid-semleges vállalat lesz. Az átalakulás részeként a márka első tisztán elektromos hajtásrendszerű - e-tron elnevezésű - modelljét egy szén-dioxid-semlegesen termelő üzemben, a cég brüsszeli gyárában szerelik össze, 2020-ban pedig szén-dioxid-semlegessé teszik a győri üzemet, "a világ legnagyobb motorgyárát".