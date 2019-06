Az aratás tűzvédelmével kapcsolatos értekezletet tartottak Győrben

Az értekezletet Nagy András tűzoltó alezredes hatósági osztályvezető nyitotta meg, felhívva a jelenlevők figyelmét a tűzmegelőzés fontosságára minden területen, így a mezőgazdaságban is.



Később Pásztor Petra tűzoltó hadnagy az aratással kapcsolatos tűzvédelmi szabályok betartásáról, a mezőgazdaságban résztvevő gépek rendszeres karbantartásának fontosságáról, a tarlóégetés szabályiról, a szabadtéri égetés lehetőségeiről tartott előadást, majd Pfeiffer-Molnár Anita tűzoltó százados ismertette az aratással kapcsolatos tűzvédelmi bírságtételeket, a különböző szankciókat.



A következő előadás a mezőgazdaságban előforduló veszélyes anyag (vegyszer, műtrágya, üzemanyag) szállítás, felhasználás szabályairól szólt, majd néhány megtörtént tűzeset tanulságait mutatta be Gaál László tűzoltó százados. Az előadások zárásaként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságának szakemberei ismertették a kút-, öntözés- és vízhasználatra vonatkozó szabályokat is.



Az értekezlettel párhuzamosan Győr-Ménfőcsanakról általános iskolások is érkeztek a győri tűzoltó laktanyába. A gyerekek amellett, hogy megnézték a tűzoltóságot és az ott található járműveket, felszereléseket, láthattak egy próbariasztást, valamint a tüzek megelőzésének fontosságáról, a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól is hasznos információkhoz jutottak.