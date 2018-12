Az apa autóbalesete után három gyerekükért küzd az édesanya

Az édesanya nem adja fel, kitartóan küzd a családjáért és a közös álmaikért.

A település Puszta utcájáról, az úgynevezett Majorról többször írtunk már lapunkban. Egykor ezek a hosszú házak az urasági cselédlakások szerepét töltötték be, ma leginkább a környék legszegényebbjeinek adnak otthont. Aki itt él, örül, hogy meghúzhatja magát, van hol álomra hajtani a fejét. Ám luxusról ebben az esetben nem beszélhetünk.A százéves épületek tatarozva, megszépülve egy skanzenben remekül mutatnának, a turisták elismerően bólogatva nézegetnék őket. Ám lepusztulva nem sok jót adnak. Egy-egy lakás kis belépőből (ez egyben a konyha) és egy belső szobából áll. Víz az udvaron, onnét kell behordani a házba. Túlnyomórészt önkormányzati tulajdonúak (egykor a tsz-éi voltak), de van olyan, amit megszerzett magának a bentlakó. Így cselekedett Orsós Orsolya is, történetünk főhőse. A fiatal, 22 éves anya azért kérte a Jóakarat hídján keresztül olvasóink segítségét, mert közel egy éve nagy tragédia szakadt rá. Párja autóbalesetet szenvedett, azóta a három kicsi, a négyéves Szabolcs, a kétéves Máté és a két hónapos Zoé nevelése rá marad. Bevételük pedig alig.„Tavaly éppen április elsején borult fel autójával a győrsági úton a párom – meséli Orsolya. – Eleinte remény sem volt arra, hogy túléli, de nagy küzdő. Mára velünk van, igaz, táppénzen, és nem tudjuk, hogy valaha teljes értékű emberként kapjuk-e vissza súlyos koponyasérülése után."Az apa táppénze 70 ezer forint, a gyerekek után járó, államtól kapott összeg sem sok. Viszont élni, fűteni kell. „Egy télre körülbelül kétszázezer forintért kell tűzifát vennem – ecseteli az anya. – Három kisgyerek van, reggeltől estig fűtök. Pedig ezek a lakások nem szigeteltek, álmennyezet van, szinte az utcát melegítem."A családsegítő is figyelmünkbe ajánlotta a családot, mert Orsolya gondos anya, aki küzd a jobb életért, tesz a boldogulásért.Ülünk a csöppnyi konyhában, Máté, a kis kétéves szaladgál körülöttünk, örül az új embernek. Időről időre beleharap az asztalon heverő jegyzeteimbe, aztán rám mosolyog. Orsolya a terveiről beszél, a házban szükséges javításokról, arról, hogy ha végre minden gyerek ovis lesz, akkor munkába áll, befejezi tanulmányait, bolti eladó lesz, s valahogy előre jutnak. Az autóbaleset előtt nagy terveik voltak párjával, szebb házba költöztek volna. Most ez van, de látom rajta: erős nő, nem adja fel. „Köszönjük az adományt, ezen a télen már nem fognak fázni a kicsik, és ezzel is időt nyerünk" – mondja nekem az ajtóban, búcsúzóul. Tavasszal pedig talán jobb lesz.