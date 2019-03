Az alkotóknak plusz élményeket ad az élet

Bettenhäuser Katrin: Feljáró

Luksander Margit: Előadás előtt

Az alkotásba belefeledkezve festenek, olyan kikapcsolódási formára találtak így, amire sokan vágynak. Bettenhäuser Katrin és Luksander Margit is mintegy ét évtizede kezdett el megismerkedni az alapokkal, ennek kapcsán barátkoztak össze. Szerintü végig kell járni a tanulás fázisait a kockarajzolástól az aktfestésig, ő is foglalkoztak ceruzarajzzal, pasztellel, akvarellel, többféle olajtechnikával, a színek kikeverésével, ülönböző struktúrákkal, épszerkesztéssel. Mesterüknek Barabás László festőművész tanárt tartjá . A legtöbbet tőle tanultak, épeikkel pedig ölcsönösen ösztönzik egymást.A szemlélődés ajándékaiAmióta festenek, más szemmel látjá örnyezetünket, a természet, az épületek formáit tudatosabban figyelik, sok érdekességet fedeznek fel maguknak. Nagyobb élményt jelent szerintü így szemlélődni és a kiállítások épei, a neves művészek festményei is alakítottá szemléletüket. Bettenhäuser Katrint inspirálta többek özt a fauvizmus, az avantgárd, az expresszionizmus, Cézanne, Matisse, Franz Marc, ahogy Ton Schulten mai holland festő és a kortárs osztrá Voka spontán realizmusa. Szereti a kifejező, nyersebb színeket, a fény-árnyé játé ának ábrázolását. A művészet lényegét szerinte Robert Henri fogalmazta meg találóan. Eszerint: „Ha valakiben mű ödésbe lép a benne rejlő művész, bármi is legyen a munkája, találékony, kutató, merész, önkifejező személy válik belőle. Érdekes lesz mások számára. Zavart kelt, felfordulást okoz, megvilágít, utat nyit a jobb megértés számára. Ott, ahol a nem művészek megpróbáljá bezárni a önyvet, ő kinyitja, és bemutatja, hogy még vannak ott további oldalak."Test és lélek ünnepeLuksander Margit egy szál pipacsot, három pitypangot is úgy festett meg, ahogy őt érzelmileg megérintetté . Gaudi barcelonai Güell parkjának oszlopait megjelenítve több olyan színt használt, amely a valóságban azokon nem látható, de az összhatás így adja vissza a hely hangulatát. Amikor pedig egy tangózó párt festett, többször végignézett egy táncjelenetet, hogy kiválassza a pozíciót, amit megörö ítve leginkább érzékelteti a mozdulatok feszültségét. Háttérszínnek az aranyt választotta, mert szerinte a tánc, a test és a lélek ünnepe. Motiváció pedig szinte bármi lehet, amit érzelmileg fel akar dolgozni, az Előadás előtt című épe például annak nyomán született, hogy egyszer a zsinórpadlásról látott színpadon álló balerinákat. Az alkotáshoz élményeket múzeumlátogatásokon is szerzett Katrinnal özösen, Amszterdamban, Párizsban, Bécsben, Monet, Giotto, Canaletto, Csontváry, Brueghel, Picasso, Van Gogh és Toulouse-Lautrec épeit látva.Csak a épre gondolvaNégy éve már bemutatkozott önállónak számító kiállításon Katrin és Margit, akkor Sopronban voltak látható a épeik. Hamarosan Győrben lesz özös tárlatuk. Az elmúlt években ugyanis sok új alkotásuk észült, úgy érezté , érdemes azokat együtt megmutatniuk, korábbiakat és a legérettebbeket is.Az őszinte visszajelzés jól esik nekik. Tapasztalataik szerint sokszor egész mást lát bele a özönség a saját hangulatának megfelelően épeikbe, mint ami őket vezérelte, amikor élményeik épi megfogalmazásába belefeledkezve igazi flow-élményként születtek meg a vásznon a színek, a formá . De ez nem baj, ha hatással van a ép másokra, ha gondolatokat ébreszt, hosszan figyelik, már az dicséret – valljá . A festés szerintü jóleső fáradtságot adó örömben ínlódás, üzdelem, ami kitartásra, koncentrációra nevel.Hangulatok megfogalmazásaBettenhäuser Katrin lépcsőfeljáró című épét például az a lépcsőház ihlette, amit franciaországi utazása során látott Jacques Coeur palotájában, azonban nem a részletazonosság volt a fontos a festéskor, hanem az őt ért benyomás megjelenítése. A Tetősíkok című ép hasonló épp született, az indiai nőket ábrázoló pedig a lépcső ritmusa miatt hatásos. Fekete-fehér családi fotó is megihlette már és sétái során okostelefonjával észít épeket, amelyek ésőbb ötleteket adnak neki. Előfordul, hogy sokáig érlel egy gondolatot, míg vászonra kerül, a ép pedig egy délután vagy másfél hónap alatt elkészülhet, de Margitnál előfordul, hogy ésőbb átfesti.